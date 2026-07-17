18 lăcașuri de cult din șase confesiuni își deschid porțile pentru public la „Noaptea Bisericilor”

Cluj-Napoca găzduiește, în 25 iulie, prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, un proiect fără precedent în România.

Cluj-Napoca va găzdui, în 25 iulie, prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, o inițiativă în premieră la nivel național. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Cluj-Napoca va găzdui, în 25 iulie, prima ediție a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, o inițiativă în premieră la nivel național.

Aproape 20 de lăcașuri de cult, aparținând la șase confesiuni religioase, își vor deschide porțile pentru public sâmbătă 25 iulie, între orele 20:00 și 02:00, oferind tururi ghidate, concerte, expoziții și întâlniri cu reprezentanții cultelor.

Clujul va deveni, pentru o noapte, un spațiu al dialogului interconfesional și al redescoperirii patrimoniului religios și cultural. Organizat de Asociația Daisler și Asociația ESUA, în parteneriat cu autorități locale și reprezentanți ai cultelor religioase, proiectul își propune să apropie comunitatea de bisericile orașului și să transforme lăcașurile de cult în spații deschise tuturor, indiferent de confesiune.

La sediul Instituției Prefectului Județului Cluj a avut loc, vineri, 17 iulie, conferința de presă dedicată primei ediții a evenimentului „Noaptea Bisericilor”, organizat în premieră în România.

18 biserici din șase confesiuni își deschid porțile

La prima ediție participă 18 lăcașuri de cult aparținând șase confesiuni, dintre care cinci creștine și una iudaică.

Vizitatorii vor putea intra gratuit în biserici și sinagogă, unde vor descoperi istoria, patrimoniul arhitectural și spiritual al fiecărui loc, prin intermediul tururilor ghidate și al activităților pregătite special pentru această seară. Programul se va desfășura între orele 20:00 și 02:00, iar accesul este gratuit.

Prefectul județului Cluj: „Este o premieră pentru România”

Prefecta județului Cluj, Maria Forna, a subliniat că evenimentul reprezintă o premieră la nivel național și un exemplu de colaborare între cultele religioase.

„Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment, care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziția cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor, bisericile pentru a fi vizitate și pentru a se conecta cu istoria și patrimoniul cultural și religios este o reală bucurie”, a declarat aceasta.

Potrivit prefectului, proiectul are și o importantă componentă educativă.

„Prin această reconectare cu biserica, chiar și pe parcursul unei nopți, putem să educăm publicul, în special tinerii, cu privire la activitățile religioase și patrimoniul cultural și ecleziastic al județului nostru.”

Prefecta județului Cluj, Maria Forna, a subliniat că evenimentul reprezintă o premieră la nivel național și un exemplu de colaborare între cultele religioase. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

„Clujul a fost întotdeauna un oraș al toleranței”

Inițiatorii proiectului spun că ideea a prins contur în urmă cu aproximativ un an și că principalul obiectiv este promovarea patrimoniului religios și a dialogului dintre comunități.

„Clujul trebuie să-și păstreze tradițiile. A fost întotdeauna un oraș tolerant, iar faptul că atât de multe culte participă împreună la acest eveniment demonstrează acest lucru. Posibilitatea de a vizita 18 biserici diferite într-o singură noapte este o oportunitate extraordinară de a descoperi patrimoniul cultural și arhitectural al orașului.” a spus Lavinia Filip, președinta Asociației ESUA

„Clujul trebuie să-și păstreze tradițiile ” a spus Lavinia Filip, președinta Asociației ESUA | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Sinagoga Neologă va spune povestea comunității evreiești și a Holocaustului

Comunitatea Evreilor din Cluj participă la eveniment cu Sinagoga Neologă, unde vizitatorii vor putea afla detalii despre tradițiile iudaice, istoria comunității și tragedia Holocaustului.

„Cei care vor veni la Sinagogă vor primi explicații despre religie, tradiții și istoria acestui lăcaș de cult, dar și informații despre Holocaust. Orice acțiune de toleranță, de înțelegere și de apropiere față de cel care gândește diferit nu poate fi decât benefică.” a spus Dorel Ornescu, președintele comunității evreiești din Cluj

„Orice acțiune de toleranță, de înțelegere și de apropiere față de cel care gândește diferit nu poate fi decât benefică.” a spus Dorel Ornescu, președintele comunității evreiești din Cluj. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Tururi ghidate, concerte și povești despre arhitectură

Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice îi invită pe participanți să descopere unele dintre cele mai importante monumente religioase ale orașului, precum Biserica Sfântul Mihail, Biserica Franciscană, Biserica Piariștilor sau Calvaria.

Pe lângă tururile ghidate, în mai multe lăcașuri de cult vor avea loc concerte, momente artistice și prezentări dedicate patrimoniului religios.

În premieră, arhitecți specializați în patrimoniu ecleziastic și studenți ai Facultății de Arhitectură și Urbanism vor fi prezenți în bisericile participante pentru a explica stilurile arhitecturale și elementele de patrimoniu ale fiecărui edificiu.

Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice îi invită pe participanți să descopere unele dintre cele mai importante monumente religioase ale orașului, precum Biserica Sfântul Mihail, Biserica Franciscană, Biserica Piariștilor sau Calvaria. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Părintele Dumitru Boca: „Cât de bine și cât de frumos este ca frații să fie împreună”

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe, părintele Dumitru Boca, spune că evenimentul din noaptea de 25 spre 26 iulie este o invitație la apropiere, dialog și redescoperirea patrimoniului spiritual al orașului.

„Aș porni de la un citat din Sfânta Scriptură, din Cartea Psalmilor: «Iată, ce bine și ce frumos este să locuiască frații împreună!». Cred că acest verset surprinde cel mai bine ceea ce se va petrece în seara de 25 spre 26 iulie. Ne-am adunat în această misiune pentru a ne descoperi unii pe alții și pentru a-i invita pe oameni să descopere bisericile pe care le-am propus spre vizitare.” a spus părintele Dumitru Boca

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe, părintele Dumitru Boca, spune că evenimentul din noaptea de 25 spre 26 iulie este o invitație la apropiere, dialog și redescoperirea patrimoniului spiritual al orașului. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Muzeul Cardinalului Iuliu Hossu și Catedrala Martirilor, printre atracții

Biserica Greco-Catolică va deschide trei dintre cele mai reprezentative lăcașuri ale sale din Cluj, printre care Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului al XX-lea, Catedrala Schimbarea la Față și Biserica Bob.

Vizitatorii vor putea participa la tururi ghidate, vor descoperi istoria edificiilor și vor avea acces, în premieră, la noul muzeu dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, una dintre cele mai importante personalități ale Clujului și ale României. De asemenea, în cadrul serii va avea loc un concert de muzică religioasă, iar participanții vor putea aprinde o lumânare pentru pace, ne- a transmis reprezentantul bisericii Greco-Catolice.

Biserica Greco-Catolică va deschide trei dintre cele mai reprezentative lăcașuri ale sale din Cluj. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Turnul Bisericii Sfântul Mihail, deschis noaptea pentru prima dată

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului va fi accesul nocturn în turnul Bisericii Sfântul Mihail, de unde clujenii și turiștii vor putea admira panorama orașului luminat.

Din program fac parte următoarele lăcașuri de cult care vor putea fi vizitate în intervalul orar 20:00-02:00 în data de 25 iulie.

Biserica Unitariană - Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Biserica Romano-Catolică Piaristă - Strada Universității nr. 5

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail” - Piața Unirii

Biserica Romano-Catolică Franciscană - Piața Muzeului

Biserica Romano-Catolică Calvaria - Cartierul Mănăștur

Biserica Adventistă - Strada Moților nr. 47

Biserica Adventistă - Strada Cuza Vodă nr. 114

Biserica Adventistă - Strada Borhanci nr. 44

Sinagoga Neologă - Strada Horea nr. 23

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă - Piața Avram Iancu

Biserica Ortodoxă „Schimbarea la Față” - Strada Eroilor nr. 22–24

Biserica Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Strada Primăverii, cartierul Mănăștur

Biserica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” - Strada Govora nr. 19

Biserica Ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Strada Moților nr. 25

Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului” - Strada Dorobanților (colț cu Calea Dorobanților)

Catedrala Greco-Catolică „Martirilor și Mărturisitorilor Veacului XX” - Piața Timotei Cipariu nr. 2

Catedrala Greco-Catolică „Schimbarea la Față” - Bulevardul Eroilor

Biserica Greco-Catolică „Ioan Bob” - Piața Bob nr. 1

„Cina Bunei Comunități”, un moment dedicat dialogului

Între orele 21:00 și 22:00, în grădina Bisericii Calvaria din cartierul Mănăștur, va avea loc prima ediție a „Cinei Bunei Comunități”.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai tuturor confesiunilor participante și pe toți cei care doresc să ia parte la o masă comună.

Fiecare participant este invitat să aducă un preparat de acasă pentru a-l împărți cu ceilalți, într-un gest simbolic menit să încurajeze dialogul și apropierea dintre oameni.

Organizatorii: „Construim punți”

Inițiatorii spun că scopul proiectului depășește simpla deschidere a bisericilor pentru vizitare.

„Construim punți între om și Dumnezeu, între oameni, între istorie și prezent, între tradiții și modernitate. Vă așteptăm nu doar cu porțile deschise, ci și cu inimile deschise.”

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, fiecare lăcaș de cult va beneficia de pază, iar autoritățile locale vor suplimenta măsurile de ordine publică pe durata programului.

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