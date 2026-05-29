Tudor Giurgiu și Cristian Hordilă sar în apărarea lui Florin Estefan. „Opera din Cluj are astăzi un director afiliat politic!”

Valul de susținere pentru Florin Estefan continuă să crească după evaluarea de 6,95 care a dus la încetarea mandatului său de manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

După reacțiile venite din partea TIFF, Jazz in the Park și a multor personalități ale vieții culturale clujene, două nume importante din industria culturală românească au criticat public modul în care a fost îndepărtat managerul Operei Naționale din Cluj-Napoca: Tudor Giurgiu și Cristian Hordilă.

Cei doi, implicați de ani de zile în organizarea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), consideră că explicațiile oferite până acum nu justifică diferența uriașă dintre evaluările anterioare ale lui Florin Estefan și nota care a dus la demiterea sa.

Tudor Giurgiu: „Clujenii sunt revoltați și vor dreptate”

Regizorul și producătorul Tudor Giurgiu, fondatorul TIFF și una dintre cele mai influente figuri ale cinematografiei românești, susține că situația ridică numeroase semne de întrebare. Acesta a amintit că Florin Estefan a condus Opera timp de 11 ani și a obținut constant evaluări de peste 9,50, înainte de a primi brusc nota 6,95 din partea comisiei desemnate de Ministerul Culturii.

„Ministerul ar trebui să vină și să spună clar de ce Estefan deodată a fost prost, dar timp de 10 ani a fost de minim 9,50”, a transmis Giurgiu pe pagina sa de Facebook.

Fondatorul TIFF afirmă că reacția publică de la Cluj este una firească și că revolta nu aparține doar angajaților Operei.

„Clujenii – pe bună dreptate – sunt revoltați, supărați, o pun de revoluție. Și nu vorbesc doar de angajații și colegii lui din Operă, dar de mulți alții: public stupefiat, ONG-uri, organizatori de festivaluri și importante figuri publice ale orașului nu înțeleg nimic și vor dreptate”, a scris acesta.

„Opera Aperta și Cluj Chamber Festival sunt proiecte care au schimbat instituția”

Tudor Giurgiu a vorbit și despre transformarea Operei în ultimul deceniu, afirmând că Florin Estefan a reușit să scoată instituția din zona elitistă și să o apropie de public. „Opera Aperta, Opera Fair, Cluj Chamber Festival și multe altele sunt proiecte de succes pornite în mandatul său”, a arătat regizorul.

Acesta a subliniat că Opera din Cluj nu avea nici măcar o pagină dedicată de Facebook atunci când Florin Estefan a preluat conducerea instituției și că actualul manager a construit de la zero un departament de comunicare și relații publice.

„A făcut PR și promo din nimic”, a scris Giurgiu.

Totodată, acesta a remarcat că Florin Estefan a reușit să atragă finanțări private și să creeze o relație apropiată cu angajații instituției.

Critici pentru numirea unui manager cu afiliere politică

Poate cea mai dură observație a lui Tudor Giurgiu vizează situația creată după numirea fostului ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, în funcția de manager interimar. „Opera din Cluj are un director afiliat politic, lucru care nu s-a mai întâmplat din anii '90 încoace. Pentru că așa s-a vrut”, a afirmat acesta.

Giurgiu consideră că simpla susținere în mediul online nu este suficientă și că, dacă instituția înseamnă atât de mult pentru comunitate, clujenii trebuie să își facă vocea auzită.

Cristian Hordilă: „Comisia formată din mine și Eva îi dă nota 10”

Mesajul directorului TIFF, Cristian Hordilă, a venit dintr-o perspectivă diferită, una de spectator și părinte. Acesta a povestit că a început să meargă la Operă împreună cu fiica sa, Eva, și că în ultimii ani a observat o schimbare evidentă în relația instituției cu publicul.

„Am văzut o Operă vie. O instituție care părea că și-a regăsit publicul și energia. Cu spectacole care deveniseră deja tradiție pentru multe familii din Cluj”, a scris Hordilă.

Directorul TIFF afirmă că a văzut săli pline, spectacole cu bilete greu de găsit și numeroși copii care descopereau pentru prima dată lumea operei. „Și apoi, inevitabil, apare o comiție de la București care ne spune că nu e bine. Nu e suficient. Mai trebuie stricat ceva”, a comentat acesta.

La finalul mesajului, Hordilă a transmis una dintre cele mai apreciate replici de susținere pentru Florin Estefan: „Comisia formată din mine și Eva îți mulțumește și îți dă nota 10, Florin Estefan.”

Un scandal care depășește granițele Operei

Cazul Florin Estefan a depășit de mult limitele unei simple evaluări manageriale și s-a transformat într-unul dintre cele mai dezbătute subiecte culturale ale anului la Cluj-Napoca.

Pe lângă reacțiile venite din partea mediului artistic, numeroși organizatori de evenimente, reprezentanți ai ONG-urilor culturale și personalități publice contestă modul în care a fost realizată evaluarea și cer explicații clare din partea Ministerului Culturii pentru diferența dintre rezultatele obținute de Florin Estefan în ultimii ani și nota care a dus la înlăturarea sa de la conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

