Criza continuă la CFR! Ardelenii nu au niciun fundaș central disponibil pentru primele meciuri din noul sezon

CFR Cluj se confruntă cu o situație delicată înaintea startului noului sezon, marcată de grave probleme de ordin financiar.

CFR Cluj se confruntă cu probleme grave de lot înaintea primei etape / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

CFR Cluj se confruntă cu o situație delicată înaintea startului noului sezon, marcată de grave probleme de ordin financiar.

Ardelenii au de achitat o sumă uriașă către ANAF pentru a evita excluderea din cupele europene și trebuie să facă urgent rost de bani pentru a plăti primele deplasări din acest sezon, la Galați, pentru meciul cu Oțelul, și la Erevan, acolo unde CFR va întâlni Alashkert, în primul meci din cupele europene.

CFR Cluj, fără fundași centrali în prima etapă!

Situația din cadrul lotului este agitată, iar conducătorii clubului încearcă să-i convingă pe jucători să nu recurgă la memorii pentru a-și primi restanțele financiare. Mai mult, vișiniii se confruntă și cu alte probleme înaintea startului noului sezon. CFR va juca sâmbătă primul meci oficial din noul sezon, de la ora 18:30, în deplasare cu Oțelul Galați.

Conform Prima Sport, ardelenii au de suferit și din punct de vedere al efectivului pentru primul meci. Cu doar o zi înaintea debutului noului sezon, CFR Cluj nu are în lot niciun fundaș central valid!

La cine apelează Folha?

Marian Huja și Ilija Masic sunt singurii fundași centrali de meserie care au rămas la echipă din sezonul trecut, însă ambii se confruntă cu probleme medicale și sunt indisponibili. În plus, și jucătorii transferați în această vară sunt sub semnul întrebării întrucât niciunul nu a fost, deocamdată, înregistrat la Federație pentru a putea fi folosiți în meciurile oficiale.

CFR Cluj a pierdut în această vară trei jucători care puteau evolua în centrul defensivei: Sheriff Sinyan, Matei Ilie și Leo Bolgado. Primului i s-a încheiat contractul și nu a dorit prelungirea, în timp ce ultimii doi au fost vânduți la Kasimpașa, respectiv Petroleos Luanda.

În acest compartiment, ardelenii au transferat un singur jucător în această vară. Este vorba despre Renato Pantalon, ultima dată la Jablonec, locul 5 din Cehia.

Dacă problemele nu vor fi remediate până la ora meciului, Antonio Folha va fi nevoit să improvizeze în centrul defensivei. Aly Abeid, Simao Rocha și Damjan Djokovic sunt jucători care au mai evoluat, la nevoie, în acea zonă de-a lungul perioadei la CFR.

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