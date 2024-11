Polițist de la Rutieră din Cluj, condamnat la închisoare cu suspendare pentru că a condus drogat. Agentul, condamnat într-un alt dosar pentru viol.

Polițistul de la Rutieră din Cluj condamnat în vara acestui an la șase ani de închisoare pentru viol, a mai primit 1 an și șapte luni de închisoare cu suspendare după ce a fost depistat de colegii săi de la Serviciul Rutier în timp ce conducea drogat o mașină neînmatriculată.

Polițist de la Rutieră din Cluj, condamnat la închisoare cu suspendare pentru că a condus drogat. Agentul, condamnat într-un alt dosar pentru viol.|Foto: pixabay.com

Agentul de la Rutieră a fost prins, în iulie, la volanul unui autoturism neînmatriculat, sub influența substanțelor psihoactive.

Închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive

Incidentul s-a produs la începutul lunii iulie 2024, în comuna clujeană Florești.

„La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Eroilor, din localitatea Florești.

La volanul autoturismului se afla un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, iar din verificări s-a constatat că acesta are calitatea de polițist, încadrat la I.P.J. Cluj. Cel în cauză a fost testat cu aparatul din dotare, reieșind indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Menționăm că aceasta nu prezintă probă în dosarul penal, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Totodată, verificarea documentelor autoturismului au condus la stabilirea faptului că autorizația de circulație provizorie era în afara termenului de valabilitate. Facem precizarea că la momentul depistării, bărbatul de 38 de ani se afla în afara orelor de program.

De asemenea, începând cu luna martie 2023, acesta se afla la dispoziția unității, îndeplinind sarcini și atribuții de serviciu stabilite de conducerea unității, ca urmare a unui dosar penal aflat în desfășurare”, potrivit informării publicate în iulie 2024 de IPJ Cluj.

Motivarea sentinței

Potrivit sentinței, agentul a primit 1 an și trei luni pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, iar pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat – 1 an. În urma contopirii pedepselor, instanța a dispus condamnarea de 1 an și șapte luni cu suspendare.

„În temeiul art. 396 alin. 1, 2 și 10 C proces penal, condamnă inculpatul Petruș Răzvan Vasile, la pedeapsa de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută și pedepsită de art. 336 alin. 2 C. pen. (...).

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice pe lângă pedeapsa principală aplicată, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i), care se executa în cazul în care pedeapsa principală devine executorie. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 și 10 C proc.pen., condamnă inculpatul Petruș Răzvan Vasile, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. 1 C.pen.

În baza art. 38 alin. (1) C. pen. raporta la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. contopește pedepsele aplicate prin prezenta și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an și 3 luni închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din celelalte pedepse, respectiv 4 luni, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 an și 7 luni închisoare. (...).

În temeiul art. 91 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a pedepsei de 1 an și 7 luni închisoare, aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre ”, potrivit instanței.

Condamnat într-un alt dosar pentru viol

În august 2024, agentul de la poliția rutieră a fost condamnat de Tribunalul Cluj, în primă instanță, la șase ani de închisoare pentru viol.

Infracțiunea de viol s-a produs în noiembrie 2022, în timpul unei petreceri la care a participat și agentul rutier. Acesta ar fi intrat în camera în care dormea victima și a violat-o.

În urma condamnării pentru viol polițistului i se interzice a mai avea o funcție publică sau de a mai activa în sectorul public, după ce acesta iese din închisoare. De asemenea nu poate fi ales de o autoritate să ocupe o funcție publică. Potrivit condamnării, acesta nu are voie să ia legătura cu victima, indiferent de mijloc, nici măcar în format anonim, nu are dreptul de a se apropria de locuința victimei, locul de muncă sau orice alt loc în care ea poate să fie, mai puțin de 50 de metri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: