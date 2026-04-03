Polițist reținut pentru viol și pornografie infantilă. S-a filmat făcând sex cu o minoră de 15 ani.

Un polițist s-a filmat în timp ce întreținea relații sexuale cu o minoră. A fost arestat preventiv.

Suspect escortat de polițiști, alături de o imagine ilustrativă a victimei. Foto: DIICOT / imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale





Un agent de poliție este acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră de 15 ani și a filmat momentele, imaginile fiind ulterior stocate și trimise victimei.



Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au dispus, la data de 3 aprilie 2026, reținerea unui inculpat în vârstă de 22 de ani, agent de poliție, cercetat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, și pornografie infantilă. Din anchetă a rezultat că, în perioada septembrie 2024 – mai 2025, acesta ar fi întreținut în mod repetat acte și raporturi sexuale cu o minoră de 15 ani, cunoscând vârsta acesteia.

În același context, inculpatul ar fi realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite. De asemenea, inculpatul a stocat în telefonul mobil imaginile astfel obținute și le-a distribuit către persoana vătămată minoră.

„La data de 3 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea unui inculpat (agent de poliție), în vârstă de 22 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată și pornografie infantilă. Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, în perioada septembrie 2024 - mai 2025, inculpatul, cunoscând faptul că persoana vătămată minoră are vârsta de 15 ani, la acel moment, în mod repetat a întreținut cu aceasta acte și raporturi sexuale, context în care a realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, inculpatul a stocat în telefonul mobil imaginile astfel obținute și le-a distribuit către persoana vătămată minoră. Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanța. Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție." a transmis DIICOT

CITEȘTE ȘI: