Neluțu Varga a primit ofertă să vândă CFR-ul: „25 de milioane de euro plus datoriile achitate”

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a dezvăluit că a fost la un pas să vândă clubul în vara anului trecut.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Clubul se confrunta cu probleme financiare în acea perioadă, iar omul de afaceri părea dispus să cedeze pachetul majoritar al echipei.

Varga a dezvăluit că o companie din Olanda i-a oferit între 25 și 30 de milioane de euro pentru a ceda CFR-ul. În plus, firma urma să achite și datoriile deja existente ale clubului, însă finanțatorul a declinat oferta.

Neluțu Varga este acționarul majoritar al CFR-ului din 2017, când a preluat clubul aflat la acea vreme în insolvență. A achitat datoriile clubului, iar de atunci a câștigat nu mai puțin de opt trofee: cinci titluri de campion, două Supercupe și o Cupă a României.

„A fost un moment de genul ăsta pentru că am clacat sufleteşte şi energetic, nu mai aveam energie. Am avut neplăceri în Africa, pentru că am pierdut nişte bani. Am văzut că lumea nu e ca în Europa, vă spun ceea ce am simţit eu. La un moment dat eram pe calea… şi când am văzut că multă lume mă ponegreşte şi mă vorbeşte urât, pentru ce să mai bag bani?

Să îmi fac rău la familie şi mie? Nu aveam nicio mulţumire. Anul trecut era, prin aprilie-mai. Apoi mi-am revenit, am văzut că există lumină la capătul tunelului şi am început să rezolv din problemele care erau în Africa. Şi am început să cred în ceea ce fac. Şi drept dovadă, o să se vadă în scurt timp. Au fost lansate nişte cifre: 25 sau 30 de milioane de euro să fie preluat clubul cu tot cu datorii

Cu Alin Vădan am vorbit, a oferit o companie din Olanda oferta respectivă. Atunci aveam datorii de 12 milioane de euro, dar le-am plătit. A rămas o datorie reală de 7.700.000 de euro, tot, tot. Inclusiv cu reeşalonarea ANAF-ului. Asta era una dintre obligaţii, să vând clubul fără datorii. Eu primeam între 25 şi 30, iar ei îşi asumau să plătească datoriile.

M-am gândit, la un moment dat eram gata să cedez, dar mi s-a rezolvat o problemă importantă din Africa şi am reevaluat decizia. Apoi am refuzat. Sincer, niciodată nu pot să spun niciodată. Intenţia este să mă duc mai departe, cât mă ţine puterea. Încă sunt tânăr, în putere. Peste 10 ani nu ştiu. Dar în acest moment nu”, a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

