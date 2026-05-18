Presiuni interne în PNL pentru organizarea unui congres extraordinar: mai mulți lideri au cerut continuarea guvernării cu PSD

Deși liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat răspicat că partidul nu va mai face coaliție cu PSD, un congres extraordinar ar putea fi organizat de liberali pentru a clarifica direcția formațiunii politice pentru anii următori.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat, luni, că există discuţii în partid privind organizarea unui Congres al formaţiunii, în perioada următoare, la care să se „clarifice anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii doi ani şi jumătate”, menţionând că nu s-a luat încă nicio decizie.

Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat după consultările de la Palatul Cotroceni că liberalii nu susțin un guvern tehnocrat din care face parte și PSD.

„Există discuţii în sensul acesta, nu s-a luat o decizie, discuţii există. Probabil că, dacă ar fi, poate fi într-o lună, la începutul vacanţei. Mi-e greu să spun”, a afirmat Fenechiu, întrebat dacă va fi un Congres în PNL în perioada următoare, potrivit Agerpres.ro

El a precizat că acest Congres nu ar fi pentru trecerea partidului în opoziţie, deoarece această decizie a fost luată deja în Biroul Politic Naţional.

„Nu, trecerea în opoziţie a fost decisă când, în unanimitate, toţi cei care au votat, au votat trecerea în opoziţie şi să nu facem guvern cu PSD. Nu mai ai nevoie de Congres. Aveam nevoie de Congres dacă era un vot de 27 la 23, dar nu când ai avut 50 la zero. Poate fi un Congres care să clarifice anumite aspecte ale traiectului PNL pe viitorii doi ani jumate, dar nu este sigur nici acest lucru. E o discuţie, se va decide şi se va ajunge la o concluzie”, a adăugat Daniel Fenechiu.

Congres pentru reformarea PNL?

Săptămâna trecută, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, după decizia de a intra în opoziţie, „este nevoie şi este loc de o reformare a Partidului Naţional Liberal” şi acest lucru se poate face prin organismele statutare şi un Congres este o soluţie.

În ședința Biroului Politici Național, care a urmat moțiunii de cenzură PSD-AUR, PNL a adoptat două rezoluții prin care a reconfirmat că nu va face o nouă coaliție cu PSD, iar partidul trece în opoziție.

Mai multe voci din PNL – Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu și Adrian Veștea susțin necesitatea rămânerii la guvernare a partidului.

Ultimul Congres al PNL a avut loc în 12 iulie 2025 când a fost aleasă actuala conducere a partidului, în frunte cu Ilie Bolojan.

„Cu această conducere a PSD nu se poate face reconciliere”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că, în acest moment, nu vede posibilă o reconciliere a PNL şi PSD, menţionând că „nu se poate face reconciliere cu această conducere a Partidului Social Democrat”.

„În momentul de faţă, nu văd şi cred că cu această conducere a Partidului Social Democrat nu se poate face reconciliere”, a afirmat Fenechiu, întrebat la Parlament dacă este vreo cale de reconciliere a PNL cu PSD, notează sursa citată.

Potrivit lui Fenechiu, nu există nici varianta ca PNL să voteze un guvern minoritar PSD - UDMR - minorităţi naţionale.

Delia Velculescu, posibil premier tehnocrat

Întrebat în legătură cu nominalizarea unui premier tehnocrat, cum ar fi Delia Velculescu, economist FMI, el a spus că este un nume nou apărut.

„Nimeni nu vă poate da acest răspuns pentru că în Partidul Naţional Liberal o asemenea decizie va fi luată urmarea unei informări pe care o prezintă preşedintele în cadrul Biroului Politic Naţional. Deci, e un nume nou apărut, este o femeie remarcabilă, mi-e greu să vă dau un răspuns. Nu ştiu nimic, nici colegii mei nu ştiu", a mai spus Daniel Fenechiu.

Întrebat ce va face PNL dacă va fi nominalizat un premier tehnocrat, Fenechiu a răspuns: „Ne va informa Ilie Bolojan şi ne vom menţine punctul de vedere, că suntem un partid consecvent”.

Anterior, Partidul Naţional Liberal a anunţat cât se poate de clar că nu va participa la un guvern împreună cu Partidul Social Democrat.

Preşedintele Nicuşor Dan are luni consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

