Noaptea Muzeelor 2026 la UBB: 10 spații culturale deschise publicului

Zece muzee, galerii de artă și spații expoziționale ale Universității Babeș-Bolyai își vor deschide porțile pentru public, sâmbătă, 23 mai 2026, de Noaptea Muzeelor, oferind acces gratuit la expoziții variate, ateliere creative și alte activități dedicate tuturor categoriilor de vizitatori.

Noaptea Muzeelor 2026 la UBB: 10 spații culturale deschise publicului| Foto: monitorulcj.ro

UBB va da startul pentru cel mai îndrăgit eveniment cultural al anului.

Astfel, sâmbătă, 23 mai 2026, 10 muzee, galerii de artă și spații expoziționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai își deschid larg porțile pentru public în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026.

„În seara în care spațiile muzeale își schimbă ritmul obișnuit, invităm publicul să descopere patrimoniul cultural al UBB într-o experiență deschisă, interactivă și accesibilă tuturor, alături de familie și prieteni”, transmit organizatorii.

Noaptea Muzeelor 2026 la UBB: 10 spații culturale deschise publicului|Foto: UBB

Evenimentul își propune să aducă mai aproape de public patrimoniul cultural universitar și să ofere o experiență culturală nocturnă dedicată descoperirii și explorării.

Noaptea Muzeelor 2026 la UBB: 10 spații culturale deschise publicului

Publicul este invitat, sâmbătă, 23 mai, în cadrul spațiilor expoziționale deschise de UBB în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, în intervalul 18:00 – 24:00 (excepție: 17:00 – 21:00 Muzeul Memorial David Prodan) - intrarea este liberă:

*MUZEUL ALEXANDRU DUMA

Clujul nevăzut: Fantomele războiului trecut

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:30, 20:30, 22:30

Acces: gratuit

Adresă: Calea Moților nr. 11, etaj 5, sala 502

Clujul nevăzut este o activitate de descoperire a unor locuri simbolice din centrul orașului, pe lângă care trecem zi de zi, cu scopul de a conștientiza semnificația lor în raport cu evenimentele din preajma Primului Război Mondial. Activitatea se va desfășura pe echipe de părinți și copii (de la 18:30 și 20:30) și pe echipe de liceeni și studenți (de la 22:30). Pentru înscriere, vizitatorii sunt îndemnați să consulte paginile de social media ale muzeului.

-II.Titlu eveniment: Quiz: Savanții și războiul

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Acces: gratuit

În cursul serii, vizitatorii vor putea participa la un quiz inspirat de tema Atelierului de gândire critică desfășurat la muzeu anul acesta: Savanții și războiul. Înscrierile se vor face pe loc, iar premiile vor consta în locuri gratuite la atelierul de vară (14-24 iulie 2026).

-III. Titlu eveniment: Viața cotidiană în Transilvania reflectată în cărți poștale (1914-1918)

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Expoziția conține 7 planșe tematice cu cărți poștale din Primul Război Mondial, ale căror texte au fost traduse în limba engleză de către elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Planșele vor fi expuse în clădire la fiecare etaj, indicând drumul spre muzeu, unde se află documentele originale.

*MUZEUL DE MINERALOGIE

Lumea minerală în verde

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr. 1, clădirea centrală UBB, parter, sălile P2-P4

Expoziția își propune să arate o parte din multiplele nuanțe de verde care caracterizează lumea minerală. Mineralele au multe proprietăți, iar culoarea este de obicei cea mai facil de identificat. Acestea apar colorate pentru că anumite lungimi de undă ale luminii incidente sunt absorbite de materie, iar culoarea percepută de ochiul uman este datorată lungimilor de undă rămase neabsorbite.

*MUZEUL DE PALEONTOLOGIE ȘI STRATIGRAFIE

Plante fosile: originile preistorice ale plantelor medicinale

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr. 1, clădirea centrală UBB (cu intrare din curtea interioară)

Expoziția ne poartă într-o călătorie înapoi în timp, cu sute de milioane de ani înaintea oamenilor, în epocile în care plantele străvechi populau Pământul. Vom descoperi că unele plante fosile seamănă surprinzător de mult cu plantele medicinale actuale. De exemplu, ferigile uriașe, coniferele din vremea dinozaurilor sau primele plante cu flori își dezvoltaseră încă de pe atunci multe dintre mecanismele de apărare, precum producerea de rășini antiseptice, uleiuri volatile sau compuși aromatici. Astăzi, folosim acești compuși în scopuri terapeutice, continuând o poveste începută cu milioane de ani înaintea apariției omului.

*MUZEUL HOLOCAUSTULUI DIN NORDUL TRANSILVANIEI

Auschwitz în imagini și miniaturi

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Strada Croitorilor nr. 13, etaj 1

Expoziția Auschwitz în imagini și miniaturi pornește de la realitatea istorică a complexului nazist de lagăre de concentrare Auschwitz-Birkenau, care, prin numărul imens de victime (peste un milion de persoane), a devenit centrul simbolic al Holocaustului. Expoziția oferă publicului machete ale clădirilor și mijloacelor de exterminare, precum și fotografii realizate de către elevi clujeni ca urmare a vizitării acestui sit istoric.

*MUZEUL MEMORIAL DAVID PRODAN

Artă și patrimoniu la Universitatea Babeș-Bolyai

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 17:00-21:00

Acces: gratuit

Adresă: str. Academician David Prodan nr. 1, ap. 7

Muzeul Memorial David Prodan vă invită la o expoziție de artă modernă și contemporană, care cuprinde piese existente în patrimoniul cultural al UBB. Aceste lucrări au fost expuse în cadrul unor expoziții/evenimente organizate la universitatea noastră, în colaborare cu artiști și instituții de artă și de cultură din țară, ori au fost primite ca donații, îmbogățind resursa culturală de care dispunem.

*MUZEUL ZOOLOGIC

Istoria speciei umane și principiile evoluției

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00 (ultima intrare la 23:30)

Acces: gratuit

Adresă: Str. Clinicilor nr. 5-7

Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția 2026, Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai își deschide porțile între orele 18:00-24:00. Pe lângă expozițiile permanente, vizitatorii pot admira expoziția temporară Istoria speciei umane și principiile evoluției, cu studii anatomice și reconstrucții paleoantropologice realizate de paleo-artistul Eduard Constantin Olaru.

*VIVARIUL

Aripi, date și comunitate

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Str. Clinicilor nr. 5-7

Expoziția Aripi, date și comunitate prezintă imagini cu speciile de fluturi de noapte monitorizați în cadrul unei cercetări comunitare participative, realizată de fundația ADEPT în colaborare cu Facultatea de Biologie-Geologie a Universității Babeș-Bolyai. Pe lângă planșele cu imagini, expoziția conține o planșă introductivă cu informații generale despre expoziție și despre autorul fotografiilor, precum și un roll-up cu detalii despre cercetarea comună.

*LAPIDARIUM UBB

Manifestări ale barocului în sculptura transilvană

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Str. Emmanuel de Martonne nr. 1

Cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția 2026, Lapidarium UBB își deschide porțile, invitând publicul să descopere o colecție unică de piese decorative și sculpturi din secolul al XVIII-lea. Zei ai antichității greco-romane, personaje din Vechiul Testament și elemente ornamentale de o frumusețe aparte vor putea fi explorate într-un cadru inedit.

-II.Titlu eveniment: Atelier de pictură în acuarelă

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

În cadrul acestei activități vizitatorii sunt invitați să participe la un atelier creativ și relaxant de pictură în acuarelă, pentru a învăța toate secretele și tehnicile de lucru. La finalul atelierului vor pleca acasă cu o mică operă de artă, pictată într-un spațiu încărcat de povești și mitologie.

*SALA LIVIU VLAD

Artyo-Mihaela G. Tănăsescu

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Calea Moților nr. 11, etaj 5, sala 509

Expoziția Artyo–Mihaela G. Tănăsescu propune o incursiune în spațiul dialogului interior, unde pictura devine expresia subtilă a trăirilor emoționale. Lucrările, predominant abstracte, nu ilustrează experiențe concrete, ci surprind ecourile lor sensibile, construite între prezență și absență. Prin gestualitate, spontaneitate și straturi cromatice rafinate, artista invită publicul la o întâlnire intimă cu propriile reverberații interioare.

*CONTEMPORAR

Programul de artă contemporană BT 2025

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: 18:00-24:00

Acces: gratuit

Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 5 (Colegiul Academic UBB/Auditorium Maximum)

Programul de Artă Contemporană BT, creat de Centrul Cultural Clujean pentru Banca Transilvania, sprijină și promovează scena de artă contemporană din Cluj printr-un fond anual de achiziții care cuprinde lucrări din diverse medii: pictură, sculptură, fotografie, instalație și grafică.

Expoziția prezintă selecția celei de-a treia ediții, reunind 15 lucrări semnate de artiști locali, selectate pe baza propunerilor realizate de Andreea Cărăușu & Hunor Vécsei, Mihai Pop, Florin Ștefan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: