Care este starea pacientului confirmat cu Hantavirus la Arad? Au fost 15 cazuri în România în ultimii trei ani.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a făcut precizări cu privire la starea pacientului de la Arad, confirmat cu Hantavirus.

În România au fost înregistrate 15 cazuri de Hantavirus în perioada 2023-2026

Cazul de infecţie cu Hantavirus de la Arad a fost confirmat în urma analizelor probelor biologice, efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, a informat luni, 18 mai 2026, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Potrivit instituţiei, pacientul este stabil, conştient şi cooperant.

„În urma analizelor probelor biologice, efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», cazul a fost confirmat cu infecţie cu hantavirus pentru tulpinile circulante în România şi în Europa”, a afirmat sursa citată.



Potrivit INSP, cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes (Hantavirus) care circulă doar în America de Sud.

Cum s-ar fi îmbolnăvit pacientul confirmat cu Hantavirus la Arad?

Bărbatul testat pozitiv la hantavirus la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Arad a locuit singur în zilele de dinainte să ajungă cu simptome în unitatea medicală, după ce fusese externat dintr-un spital de psihiatrie din Ștei, iar condițiile în care a stat au fost precare, a declarat luni, 18 mai 2026, Daniel Tomuța, primarul orașului Sântana, de unde este pacientul, potrivit Agerpres.ro.

Edilul a spus că bărbatul are 25 de ani și fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie Ștei (județul Bihor) cu două zile înainte să ajungă la SCJU Arad, respectiv în 6 mai, astfel că s-a întors în localitatea de domiciliu, unde a locuit singur într-o casă a familiei. Edilul a subliniat că el a stat în condiții precare, iar familia sa este una care se confruntă cu dificultăți materiale.

„Tânărul este din zona de nord a orașului, provine dintr-o familie mai nevoiașă. El a locuit singur de când a fost externat de la psihiatrie și apoi a ajuns din nou la spital din cauza unor simptome ca de gripă. Din câte cunoaștem, a locuit în condiții precare, astfel că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare, de la care să se fi îmbolnăvit. Familia sa nu a avut simptome, din ce știm. Cred că nu este motiv de panică pentru oameni, cel mai probabil este un caz de îmbolnăvire de la șoareci, nu este un virus cu transmitere de la om la om. Nu sunt măsuri speciale luate în orașul nostru”, a declarat Daniel Tomuța.

El a mai spus că bărbatul are două surori în localitate, în timp ce mama lor este plecată la muncă în Germania.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut precizări, vineri seară, 15 mai 2026, legate de cazul pacientului al cărui test PCR a ieşit pozitiv la hantavirus la Spitalul Judeţean Arad, arătând că are loc o investigaţie epidemiologică şi că bolnavul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie.

Anterior, surse din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad au declarat, că este vorba de un pacient internat în unitatea locală în data de 8 mai, cu stare febrilă, care nu a călătorit în afara ţării în ultimii trei ani.

15 cazuri de Hantavirus în România în ultimii 3 ani

Totodată, INSP a precizat, într-un alt comunicat oficial că, în România au fost înregistrate 15 cazuri de Hantavirus în perioada 2023-2026

„În perioada 202 -2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 și în anul în curs (2026 - n. red.) 1 caz până în prezent)”, a precizat INSP.

Potrivit sursei citate, infecția cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală și prin leziuni ale pielii sau mușcătura de rozatoare.

Conform INSP, în prezent, riscul pentru populația generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire și control al infecțiilor și că hantavirusurile nu se transmit de la om la om.

„În România, supravegherea infecției cu hantavirus este realizată la nivel regional, prin sistemul național de supraveghere a bolilor transmisibile coordonat de Institutul Național de Sănătate Publică, în 8 județe Bacau, Botosani, Iasi, Vaslui, Vrancea, Suceava, Neamț, Galați. Conform metodologiei INSP, un caz suspect este definit prin asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic sugestiv. Confirmarea se face prin evidențierea anticorpilor specifici sau prin alte metode de laborator”, a mai explicat INSP, care a mai adăugat că eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecția cu hantavirus.



