A început perioada de depunere a cererilor pentru finanțări nerambursabile în județul Cluj. Alin Tișe: „Sprijinim inițiativele care aduc beneficii certe”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a dat, luni, 18 mai 2026, startul perioadei de depunere a cererilor pentru finanțări nerambursabile pentru diverse proiecte

Consiliul Județean Cluj a dat startul perioadei de depunere a cererilor pentru finanțări nerambursabile | Foto: Consiliul Județean

Consiliul Județean Cluj a publicat pe prima pagină a site-ului propriu, la adresa, informațiile pentru obținerea fondurilor nerambursabile din bugetul forului administrativ județean pentru anul 2026.

În acest context, organizațiile neguvernamentale și entitățile publice din județ care implementează programe și proiecte din sfera tineretului și activităților socio-educaționale, a sportului, culturii, precum și a cultelor religioase, sunt invitate să depună cererile de finanțare.

Acestea pot fi depuse exclusiv on-line, în aplicația Ghișeul Unic

Depunerea solicitărilor de către entitățile eligibile se poate face de astăzi luni, 18 mai 2026, și până în ziua de marți, 2 iunie 2026, ora 24.00, în aplicația Ghișeul Unic - https://public.cluj.archi.

„Încurajez entitățile clujene potențial beneficiare să profite și în acest an de oportunitatea oferită și să depună cât mai multe proiecte și programe care pot avea un impact pozitiv asupra comunității. În mod cert, intenția noastră este de a sprijini, prin intermediul finanțărilor pe care le acordăm, acele inițiative care aduc beneficii certe clujenilor”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

În ceea ce privește sumele alocate pentru susținerea inițiativelor care se încadrează în domeniile anterior menționate:

pentru programele și proiectele din sfera tineretului și socio-educaționale a fost alocată suma de 1.200.000 lei,

pentru susținerea structurilor sportive suma disponibilă este de 1.250.000 lei,

pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural s-au alocat 1.200.000 lei.

De asemenea, unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute legal în România le-a fost repartizată suma de 3.050.000 lei.

Toate informațiile necesare pentru depunerea cererilor pentru finanțări nerambursabile sunt disponibile pe site-ul forului administrativ județean.

