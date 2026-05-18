Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „Nu cred că se poate reface coaliția la prima încercare”

Președintele UDRM, Kelemen Hunor, speră la o refacere a fostei coaliții de guvernare însă nu crede că acest lucru este posibil „la prima încercare”.

Kelemen Hunor, după ieșirea de la consultările de la Cotroceni, luni 18 mai 2026

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, 18 mai 2026, după consultările formațiunii pe care o conduce cu președintele Nicușor Dan, că nu se așteaptă ca fosta coaliție să se refacă „la prima încercare”. El a subliniat că este nevoie de o majoritate parlamentară „transparentă și solidă”, capabilă să susțină un guvern.

Kelemen Hunor, președinte UDMR: „Nu am avut o propunere de prim-ministru”

„Varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică și majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern și, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern. Și ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Noi am spus că dacă se conturează o majoritate corectă, noi vom susține o astfel de soluție. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR”, a afirmat liderul UDMR.

În ceea ce privește alegerile anticipate, liderul UDMR a precizat că formațiunea nu le vede ca pe o soluție, deși „există această posibilitate teoretică, constituțională”.

Liderul UDMR s-a arătat sceptic privind un rezultat al consultărilor de luni.

„Eu am spus că văd o majoritate la a doua încercare. La prima încercare s-ar putea să nu existe”, a afirmat Kelemen Hunor.

Din perspectiva UDMR, prima opțiune rămâne un premier politic, fiindcă este nevoie de responsabilitate politică

„Dacă responsabilitatea politică nu există între Guvern și Parlament, nu se suprapune responsabilitatea politică, înseamnă că nu ai o majoritate. Și imediat începe o altă logică în Parlament, fiindcă așa funcționează lumea politică. Fiecare vrea să fie la un moment dat în opoziție, de aceea e nevoie și în cazul unui premier tehnocrat să ai miniștri politici, fiindcă altfel responsabilitatea se rupe. Trebuie partidele responsabilizate și asta poți să faci dacă sunt în Guvern, sunt în executiv”, a punctat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: UDMR nu se asociază cu PSD

Întrebat dacă ia în calcul o viitoare asociere PSD-UDMR, el a răspuns: „Astăzi nu există această posibilitate”. De asemenea, Kelemen Hunor a afirmat că în acest moment nu există discuția privind un guvern minoritar.

„Dacă nu are o susținere transparentă în Parlament, nu va rezista. Nu are cum să-și facă treaba. Deci trebuie să încercăm să găsim o formulă majoritară, sau, dacă nu intră toți la guvernare, totuși să fie asumată susținerea”, a susținut liderul UDMR.

