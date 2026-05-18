Emil Boc a explicat cum a reușit PNL să depășească PSD în sondaje: „Mai avem multe de recuperat”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc a explicat cum a reușit PNL să depășească PSD în privința intenției de vot.

Emil Boc a explicat cum PNL a depășit PSD |Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

PNL a urcat în clasamentul preferințelor de vot pentru alegerile parlamentare și a devansat PSD, potrivit unui sondaj INSCOP, publicat luni, 18 mai 2026.

Este prima dată în ultimii șase ani când se întâmplă acest lucru.

Despre acest sondaj a vorbit și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Edilul a explicat cum s-a întâmplat acest lucru.

„Această ușoară creștere în sondaje este și o consecință a faptului că românii văd că un partid ce spune și face, mai avem multe de recuperat (…) PNL-ul poate să-și atingă potențialul de peste 30% dacă rămâne în continuare ceea ce trebuie, onest, cu bună credință, pentru România”, a declarat Emil Boc, la Digi24.

În contextul în care unii lideri PNL nu ar fi de acord cu Ilie Bolojan, primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit și despre diferențele de opinie din Partidul Național Liberal.

„În Partidul Național Liberal, delictul de opinie nu este sancționat. În interiorul partidului, fiecare are dreptul să spună exact ceea ce gândește și cum este mai bine pentru PNL. De acolo încolo însă, oricine iese din decizia PNL evident că este în afara partidului și nu mai reprezintă Partidul Național Liberal”, a mai precizat Emil Boc.

Acesta a mai adăugat faptul că, în PNL nu este vorba despre a „susține o persoană fizică, pe Ilie Bolojan”, ci este vorba de a susține un principiu și demnitatea unui „partid în care românii și-au pus încrederea”.

