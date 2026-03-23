Undă verde de la instanță pentru Spitalul Regional Cluj. Contractul poate fi semnat, iar lucrările pot începe.

Instanța a deblocat, astăzi, 23 martie 2026, contractul viitorului Spital Regional de Urgență Cluj, astfel, lucrările ar putea începe cât de curând.

Proiectul viitorului Spital Regional de Urgență Cluj a fost blocat timp de mai multe luni, din cauza contestațiilor.

Cei care au participat la licitație au făcut contestație, inclusiv câștigătorul.

Astăzi, luni, 23 martie 2026, o hotărâre definitivă a Curții de Apel București a deblocat, practic, proiectul Spitalului Regional.

Prin decizia de astăzi, soluția pe scurt dată de CAB a fost:

„Respinge cererea de sesizare Curții de Justiție a Uniunii Europene. Respinge excepția tardivității plângerii formulate de TURKELER (participantă la licitație - n. red.). Respinge plângerea formulată de LEVIATAN DESIGN S.R.L. (firmă descalificată de la licitație - n. red.), ca nefondată. Respinge plângerea conexă formulată de CON-A OPERATIONS S.R.L. (descalificată de la licitație - n. red.), ca nefondată. Respinge plângerea conexă formulată de TURKERLER INSAAT TURIZM MADENCILIK ENERJI URETIM TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, ca nefondată. Admite plângerea conexă formulată de CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INSAAT ANONIM SIRKETI (asocierea care a câștigat licitația la faza a II-a a proiectului viitorului Spital Regional de Urgență Cluj - n. red.) și desființează în parte Decizia CNSC nr. 3863/C1/3923, 3925, 3926, 3938, 4372/18.12.2025. În rejudecare, respinge în tot contestația formulată de Asocierea CON-A ca nefondată. Menține în rest Decizia CNSC nr. 3863/C1/3923, 3925, 3926, 3938, 4372/18.12.2025. Respinge cererea de suspendare a judecăriii cauzei până la soluționarea cererii de sesizare a CJUE ca rămasă fără obiect. Respinge cererea de suspendare a procedurii ca rămasă fără obiect. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel București.

Acum, procedura de atribuire a contractului ar trebui să continue, deoarece are bazele legale și urmează demensarea câștigătorului și semnarea contractului, iar ulterior startul lucrărilor pentru cel mai așteptat spital din Transilvania și poate chiar din România.

La începutul lunii martie, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a aproximat că în luna aprilie a acestui an ar putea fi semnat contractul pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, odată cu deblocarea proiectului în instanță.

Anterior, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis reevaluarea ofertelor depuse în cadrul licitației pentru lucrările de construcții – pachetul 2 ale Spitalului Regional de Urgență Cluj.

Potrivit deciziei CNSC, autoritatea contractantă – Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) era obligată să reevalueze ofertele depuse, ceea ce a și făcut.

Trei oferte au fost reevaluate:

Asocierea CCN Yatirim Holding Anonim Sirketi – Bedamiro Holding Parcari Construct – CCN International – Rotary Construcții Mentenanță.

Asocierea CON-A Operations – Bog’Art – Concelex – Construcții Erbașu

Asocierea Turkerler Insaat Turizm Madencilik Enerji Uretim Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi

Nouă oferte au fost înregistrate inițial până la termenul limită stabilit pentru decembrie 2024. După perioada de evaluare de 9 luni, în clasament au rămas:

I – Leviatan

II – Con-A

III – CCN

IV - Türkerler

Ulterior, ofertele Leviatan și CON-A au fost descalificate, iar clasamentul final a devenit: CCN – locul I și Türkerler – locul II. Toate cele patru companii amintite au contestat rezultatul licitației, inclusiv câștigătorul.

Prin soluția pronunțată, CNSC a anulat efectele evaluării anterioare și a obligat Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) să reia analiza ofertelor aflate în competiție.

Procedura de atribuire a contractului pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj rămâne astfel deschisă, iar calendarul proiectului este susceptibil de noi întârzieri, în funcție de durata reevaluării și de eventuale contestații ulterioare.

În cadrul celei de-a doua etape a proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj, lucrările au în vedere realizarea celor două corpuri principale, a spitalului și a anexei dedicate spațiilor tehnice, inclusiv amenajările exterioare, heliport și parc.

Valoarea lucrărilor este estimată la 2.015.359.357,88 lei, cu o durată de 40 de luni a termenului de execuție.

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024. Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei.

Termenul inițial pentru realizarea Spitalul Regional de Urgență de la Cluj a fost anul 2027. Însă, potrivit termenului anunțat de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în noiembrie 2024, proiectul ar putea fi încheiat la mijlocul lui 2028.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va fi construit la intratea în Florești, cea mai mare comună din România și va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii.

336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale

343 de paturi pentru îngrijiri medicale

64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie

82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică)

facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri.

De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

