Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, vizită pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Cluj: „Clujul avea nevoie”

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, s-a aflat joi, 14 noiembrie, pe șantierul Spitalului Regional de Urgență

Spitalul Regional de Urgență de la Cluj va trebui să fie finalizat până în 2027. Acesta va funcționa ca spital de urgență de nivel înalt, ce va fi organizat, în premieră, pe centre de servicii, urmând a utiliza tehnologii medicale avansate.



Joi, 14 noiembrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, s-a aflat pe șantierul viitorului Spital Regional de Urgență.

Ministrul Sănătății a venit cu un nou termen pentru finalizarea spitalului și anume jumătatea anului 2028.

„Bună ziua de la Cluj. Mă bucur să pot să revin aici, în locul în care se construiește Spitalul Regional de Urgență din Cluj. O investiție de aproape 700 de milioane de euro. Din această sumă mai bine de jumătate sunt fonduri europene, restul sunt furnizate de la bugetul de stat sau împrumuturi.

Ne preocupă ca acest spital să fie terminat la timp, adică până la jumătatea anului 2028, iar luna viitoare se deschid ofertele depuse pentru construcție și dotarea cu echipamente grele. Clujul avea nevoie de un Spital Regional de Urgență, trebuie să găsim soluții împreună cu Primăria astfel încât să existe și un acces rapid la spital pentru că în general pacienții care au nevoie de intervenție chirurgicală urgentă trebuie să ajungă într-un timp foarte scurt. Traficul este foarte mare în zonă, deci e clar că până la edificarea spitalului trebuie găsită o soluție de acces rapid la noul spital.

Este un spital care are peste 170.000 de metri pătrați, suprafață desfășurată. Cu anexe și parcări are peste 180.000 de mp. Are o structură de circa 850 de paturi dintre care peste 100 sunt pentru ATI dedicate inclusiv persoanelor cu arsuri grave. Beneficiază și de un centru de pregătire al tinerilor specialiști și cred că un actor foarte important este UMF Cluj pentru că un plan pentru pregătirea tinerilor pentru spital este absolut necesar. Medicii din actualul Spital de Urgență vor lucra în această nouă locație, însă pregătirea pentru acest transfer de personal nu este pur administrativă, este necesar și un training pentru că în noile spitale discutăm de o nouă filozofie de lucru, sunt organizate în alt mod.

Mă bucur că România construiește spitale după 35 de ani”, a declarat Alexandru Rafila.

Șantierul Spitalului Regional de Urgență Cluj

Șantierul Spitalului Regional de Urgență Cluj

Patru ani pentru realizarea Spitalului Regional din Cluj

În februarie 2024 a fost semnat contractul pentru construcția celor două spitale regionale de la Cluj și Iași, urmând și desfășurarea procedurii ulterioare pentru proiectul spitalului din Craiova.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii. Cu 336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale, 343 de paturi pentru îngrijiri medicale, 64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie, 82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică), precum și facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri, acest spital va oferi o gamă completă de servicii medicale. De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

