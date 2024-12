Mai multe asocieri de firme, interesate de realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj. Valoarea lucrărilor, estimată la peste 2 miliarde lei.

Nouă asocieri de firme românești și internaționale și-au manifestat interesul pentru realizarea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență din Cluj.

Procedura de atribuire a lucrărilor principale de construcții din pachetul doi de lucrări din cadrul proiectului de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj a avut data limită pentru depunerea ofertelor luni, 16 decembrie 2024.

Conform datelor înregistrate în sistemul public de licitații, un număr de nouă companii și asocieri de firme au depus oferte pentru obținerea contractului de construcție propiu-zisă a Spitalului Regional (SRU) Cluj.

O nouă etapă în realizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj

Până la data limită de depunere a ofertelor pentru construirea viitorului Spital Regional de Urgență Cluj, nouă asocieri de firme din România și din străinătate și-au manifestat interesul în acest sens.

Oferte pentru realizarea Spitalului Regional Cluj

Această etapă reprezintă un moment cheie în realizarea proiectului, asigurând selectarea unui constructor care să garanteze standarde ridicate de calitate pentru infrastructura medicală.

*Ofertant unic: KUZU TOPLU KONUT INSAAT ANONIM SIRKETI

*Ofertant unic: GAP Construction (Gap Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S.)

*Asociere: KESZ CONSTRUCTII ROMANIA (Leader), MIS GRUP,AQUA SERV,KESZ Epito Zrt

*Asociere: CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI (Leader), CCN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI, Bedamiro Holding Parcari Construct, CCN INTERNATIONAL S.R.L., ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA

*Asociere: CON-A OPERATIONS (Leader), BOG'ART, CONCELEX, CONSTRUCTII ERBASU

*Asociere: Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (Leader), NESS PROIECT EUROPE

*Asociere: YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. (Leader), DESA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L.

*Asociere: DIMEX-2000 COMPANY (Leader), TERMOMONT DOO BEOGRAD, TOMOROGA CONSTRUCT, RIOLA-MODULE LTD

*Asociere: LEVIATAN DESIGN (Leader), UBITECH CONSTRUCȚII SRL, GAMA Endüstri Tesisleri Imalat ve Montaj A.S.

La mijlocul lunii iunie, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) lansa o nouă licitație pentru etapa a doua a proiectului: realizarea propriu-zisă a construcției, după deschiderea șantierului și organizarea lucrărilor în teren.

În cadrul celei de-a doua etape a proiectului, lucrările au în vedere realizarea celor două corpuri principale, a spitalului și a anexei dedicate spațiilor tehnice, inclusiv amenajările exterioare, heliport și parc. Valoarea lucrărilor este estimată la 2.015.359.357,88 lei (circa 400 de milioane de euro), cu o durată de 40 de luni a termenului de execuție.

Progres în teren de 20% în cadrul lucrărilor de edificare a noului spital

Lucrările din cadrul primei etape de realizare a Spitalului Regional de Urgență Cluj au început în teren în mai 2024.

Constructorul român Ubitech Construcții SRL a câștigat licitația pentru primul pachet de lucrări în valoare de 52,2 milioane de lei. Lucrările vizează organizarea de șantier, relocarea și protecția utilităților, excavări, execuție perete mulat și zid de sprijin parcare exterioară, săpătură generală și au un termen de realizare de 8 luni.

Potrivit datelor oficiale, în noiembrie 2024, progresul lucrărilor în teren era de 20% grad de realizare.

„Spitalul Regional de la Cluj, proiect aflat în desfășurare, este la 20%. Continuăm lucrările la această investiție. Sunt ferm convins că prin implicarea autorităților locale, prin atragerea de medici, județul Cluj va putea dota corespunzător acest spital”, declara în noiembrie 2024 premierul Marcel Ciolacu, în cadrul vizitei efectuate la Cluj.

Termenul inițial pentru realizarea Spitalul Regional de Urgență de la Cluj a fost anul 2027. Însă, potrivit noului termen anunțat de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, proiectul ar putea fi încheiat la mijlocul lui 2028.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii. Cu 336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale, 343 de paturi pentru îngrijiri medicale, 64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie, 82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică), precum și facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri. De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

