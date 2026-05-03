Zi de foc pentru salvamontiștii clujeni. Au avut cele mai multe intervenții din România.

O treime din urgențele de pe munte din România din ultima zi au fost semnalate la Cluj.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 12 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

4 apeluri pentru județul Cluj

2 apeluri pentru Salvamont Gorj

1 apel pentru Salvamont Sinaia

1 apel pentru Salvamont Neamț

1 apel pentru Salvamont Mureș

1 apel pentru Salvamont Prahova

1 apel pentru județul Mureș

1 apel pentru județul Vaslui

În cazul acestor intervenții au fost salvate 5 persoane. Din păcate o persoană a decedat și a fost predată la Serviciul IML. S-au primit și 34 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană”, a anunțat Dispeceratul Național Salvamont, într-o postare pe Facebook, duminică dimineața, 3 mai 2026.

Echipele Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane.

