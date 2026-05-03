SUA ar putea relua atacurile în Iran. Ce spune Donald Trump despre propunerea de pace a Teheranului?

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a avertizat că SUA ar putea relua atacurile în Iran.

Se ridică fum în centrul Teheranului după un atac aerian în Teheran, Iran, 2 martie 2026. O operațiune militară comună israeliano-americană continuă să vizeze mai multe locații din Iran încă din primele ore ale zilei de 28 februarie 2026 | Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH - Agerpres / Fotografie ilustrativă

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 2 mai 2026, că a fost informat despre conceptul unui acord cu Iranul, dar așteaptă formularea exactă și a avertizat în același timp că există încă posibilitatea reluării atacurilor asupra acestei țări dacă Teheranul „nu se poartă frumos”, relatează duminică Reuters, potrivit Agerpres.ro.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat sâmbătă că ultima propunere iraniană respinsă până acum de Trump ar permite redeschiderea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz și ar pune capăt blocadei americane asupra Iranului, amânând discuțiile privind programul nuclear al Iranului pentru mai târziu.

Întrebat despre propunerea Iranului înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Miami din West Palm Beach, statul Florida, Trump a răspuns: „Mi-au spus despre conceptul acordului. Îmi vor da formularea exactă acum”.

Trump a adăugat pe canalul său de socializare Truth Social că îi este greu să creadă că propunerile ar fi acceptabile și că „Iranul nu a plătit un preț suficient de mare pentru ceea ce a făcut Umanității și Lumii, în ultimii 47 de ani”.

Reia SUA atacurile în Iran?

Întrebat dacă ar putea relua atacurile asupra Iranului, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun asta. Adică, nu pot să-i spun asta unui reporter. Dacă nu se poartă frumos, dacă fac ceva rău, acum vom vedea. Dar este o posibilitate că s-ar putea întâmpla”.

Deși între părți este în vigoare un armistițiu pe termen nelimitat, discuțiile privind transformarea armistițiului într-un acord permanent au stagnat pe fondul unor dezacorduri aprinse privind ambițiile nucleare ale Iranului și controlul asupra Strâmtorii Ormuz, amintește dpa.

Vineri, agenția de știri iraniană IRNA a declarat că Teheranul a înaintat o nouă propunere SUA prin intermediul mediatorilor din Pakistan, iar postul public de radio iranian IRIB a relatat că ministrul de externe Abbas Araghchi i-a informat, de asemenea, pe omologii din regiune, în cadrul mai multor apeluri telefonice, despre „noi inițiative legate de încheierea războiului”.

Nu au fost dezvăluite detalii despre inițiativă.

