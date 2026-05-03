Alin Tișe critică „goana disperată” a PNL de a racola parlamentari AUR pentru votul moțiunii: „Aștept telefonul lui Simion”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a criticat metodele PNL-ului pentru a nu trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Alin Tișe a criticat, din nou „greii" din Partidul Național Liberal.

Alin Tișe: „Aștept telefonul domnului George Simion”

„În goana disperată după racolare a parlamentarilor AUR… știu, sigur în «interesul național deținut doar de PNL cu 12%». Ieri (2 mai 2026 - n. red.) am văzut declarația publică a unui greu, lider PNL: «AUR și-a nuanțat pozițiile. E pro-european». Am citit și recitit. Dar era pe bune… Doamne, cât m-am liniștit aflând asta de la un greu, lider PNL! Aștept telefonul dlui George Simion…”, a spus Alin Tișe, duminică, 3 mai 2026, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Reamintim faptul că, pentru a trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, în Parlamentul României este nevoie de 233 de voturi. Totuși, 254 de parlamentari au semnat moțiunea depusă de AUR și PSD.

Așadar, PNL ar trebui să „convingă” 22 dintre acei 254 de parlamentari care au semnat moțiunea să nu o voteze.

Joi, 30 aprilie 2026, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat moțiunea de cenzură.

Miercuri, 29 aprilie 2026, Alin Tișe a atras atenția asupra unor lideri PNL, care ar putea migra spre AUR.

Reamintim faptul că, moțiunea de cenzură „anti-Bolojan” a fost depusă marți, 28 aprilie 2026, în Parlamentul României. Moțiunea de cenzură a fost depusă la Parlament

Fostul vicepremier social-democrat Marian Neacșu a anunțat luni că PSD va iniția, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. La rândul său, Petrișor Peiu a precizat că este vorba despre un demers comun, cu intenția ca moțiunea de cenzură să fie depusă și dezbătută la începutul lunii mai.

Moțiunea de cenzură depusă de AUR-PSD împreună cu grupul PACE se numește „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

Conform Constituției, moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului. PSD și AUR vor ca moțiunea de cenzură să fie votată pe 5 mai.

Ce „argumente” aduc PSD și AUR în moțiunea anti-Bolojan?

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”, se arată în textul moțiunii de cenzură depuse de PSD-AUR.

