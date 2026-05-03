Emil Boc, în extaz după victoria lui „U” Cluj cu FC Argeș: „Visul continuă”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a fost în extaz după ce „U” a marcat golul victoriei cu FC Argeș.

Emil Boc, bucuros nevoie mare după vitoria lui „U" cu FC Argeș

Edilul a fost la meci și a filmat momentul în care Dan Nistor a marcat, din penalty, golul victoriei împotriva FC Argeș. Momentul golului a fost trăit cu bucurie maximă de către Emil Boc.

La finalul partidei, primarul a transmis un mesaj pentru „studenți”.

„A fost un moment de bucurie maximă «U» Cluj, victorie senzațională cu F. C. Argeș! Bravo, băieți, ați muncit și v-ați dăruit total pe teren pentru noi, pentru brandul «U»! Victorie meritată, muncită și firească, până la urmă! Respect, F. C. Argeș pentru dârzenia cu care v-ați apărat șansele! Haide „U”! Visul continuă”, a spus Emil Boc, la finalul meciului, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

