Clujul, depășit doar de București în topul firmelor dizolvate. Câte afaceri au fost închise în primele 3 luni din 2026?

Numărul firmelor dizolvate la Cluj a crescut cu aproape 30% în primele trei luni din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

La nivel național, numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28,35%, în primul trimestru din 2026, până la 16.361, față de 12.747 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Aproape 1.000 de firme dizolvate la Cluj în primele 3 luni din 2026

Potrivit ONRC, cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 3.362 de firme (număr în creștere cu 39,56% față de ianuarie - martie 2025), și în județele Cluj (931 de firme, plus 27,88%, față de 728 în primele 3 luni din 2025), Ilfov (828, plus 44,25%), Timiș (765, plus 41,67%), Constanța (674, plus 38,11%) și Iași (628, plus 33,05%).

În martie 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 5.295 dizolvări de firme, cele mai multe în București (1.245), Cluj (310), Ilfov (305), Timiș (271) și Iași (202).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 79 (plus 41,07% față de primele trei luni din 2025), Mehedinți (83, minus 9,78%), Covasna (103, plus 47,14%), Călărași (111, plus 48%) și Teleorman (115, minus 1,71%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Gorj (plus 67,26%), Caraș-Severin (plus 62,63%) și Arad (plus 53,6%).

Scăderi ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în județele Mehedinți (minus 9,78%), Buzău (minus 7,55%), Prahova (minus 6,21%) și Teleorman (minus 1,71%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele trei luni din 2026, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 2.997 de dizolvări la nivel național. Față de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au scăzut cu 2,92%.

Potrivit sursei citate, activitățile profesionale, științifice și tehnice și , construcțiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 1.231 (plus 7,7%) și 1.109 (minus 4,89%).

