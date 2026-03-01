Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a murit. Trump: „Nu a reușit să scape”.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit. Informația a fost confirmată de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Foto: DepositPhotos.com

Donald Trump a confirmat, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, preluată și de agențiile internaționale de presă, moartea ayatollahului Ali Khamenei

Confirmarea vine după ce în cursul serii de sâmbătă au circulat informații contradictorii despre moartea lui Khamenei.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a murit. Trump: „Nu a reușit să scape”.

Trump precizează că ayatollahul, pe care îl descrie drept „una dintre cele mai malefice persoane din istorie”, a fost ucis în atacurile efectuate sâmbătă de SUA și Israel asupra republicii islamice, notează Agerpres.ro

„Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de criminali însetați de sânge. El nu a reușit să scape de serviciile noastre de informații și de sistemele noastre sofisticate de urmărire, iar datorită cooperării strânse cu Israelul, nici el, nici ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el nu au putut face nimic”, scrie președintele american.

O șansă pentru Iran?

Potrivit liderului de la Casa Albă, aceasta este singura șansă reală a poporului iranian de a-și recâștiga țara. „Am auzit că mulți membri ai IRGC (Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice n.r.), ai armatei și ai altor forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și ne cer imunitate. Așa cum am spus aseară (vineri seara ora locală n.r.): Poate că acum vă bucurați de imunitate, dar mai târziu veți primi doar moartea! Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor colabora pentru a readuce țara la măreția care i se cuvine”, continuă mesajul scris de Donald Trump.

Trump: Operațiunea va continua cât va fi necesar

Liderul american anunță că acest proces va începe în curând, susținând că nu doar moartea lui Ali Khamenei era vizată, ci și că țara însăși ar putea fi în mare parte distrusă, chiar complet, într-o singură zi. El adăugă că bombardamente intense și precise vor continua neîntrerupt pe parcursul întregii săptămâni sau atât timp cât va fi necesar pentru atingerea obiectivului declarat: pacea în Orientul Mijlociu și, de fapt, în întreaga lume

Foto: DepositPhotos.com

