Prima zi de primăvară vine cu vreme frumoasă și maxime de 13 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vreme frumoasă cu cer senin și temperaturi în creștere în prima zi de primăvară. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 1 martie | Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 1 martie, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei.

Cerul va fi preponderent senin, cu înnorări locale temporare, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 - 17 grade Celsius, iar cele minime între -11 și 6 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, cu vreme mai răcoroasă pe parcursul dimineții, însă maxima zilei va ajunge la 13 grade Celsius, în timp ce minima termică va indica -3 grade Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, cerul va fi preponderent senin, iar șansele de precipitații vor fi minime.

Începutul săptămânii vine cu un cer predominant noros, însă până la jumătatea săptămânii viitoare șansele de precipitații vor fi reduse, iar maximele termice vpr varia între 12 – 14 grade Celsius.

