Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererea de suspendare a judecătorului clujean Dacian Dragoș de la CCR

Magistrații de la Curtea de Apel București au amânat decizia pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională: Dacian Dragoş și Mihai Busuioc.

Judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri, pentru data de 30 ianuarie, pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională - Dacian Cosmin Dragoş și Mihai Busuioc, informează Agerpres.ro

Decizia vine în aceeaşi zi în care judecătorii de la Curtea Constituţională au amânat dezbaterile pe proiectul privind reforma pensiilor speciale pentru data de 11 februarie.

Avocata Silvia Uscov a solicitat în instanţă suspendarea executării decretului prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoş ca judecător la CCR, precum şi suspendarea hotărârii Senatului din data de 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

În esenţă, ea a susţinut în sala de judecată că Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

În cazul lui Mihai Busuioc lucrurile sunt ceva mai clare, în sensul că el are o decizie de la Curtea Constituţională din 1 iulie 2025, prin care s-a stabilit că numirea sa este constituţională, iar deciziile CCR nu pot fi desfiinţate de instanţele de judecată.

Vechimea în specialitate juridică, contestată de o avocată AUR

Situaţia lui Dacian Cosmin Dragoş, numit la CCR de preşedintele Nicuşor Dan, este mai complicată, notează sursa citată. Avocata Silvia Uscov susţine că acesta nu îndeplineşte una dintre condiţiile pentru a fi numit în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Conform reclamantei, această vechime trebuie să fie realizată în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară, dar exclusiv cu profil juridic.

Însă, spune Silvia Uscov, Dacian Cosmin Dragoş a activat ca profesor universitar la Facultate de drept doar aproximativ 3 ani şi 4 luni (perioada octombrie 1998 - februarie 2002), iar restul carierei sale s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative de la Universitatea Babeş-Bolyai, care, deşi predă materia de Drept, nu constituie învăţământ juridic superior în sensul constituţional şi legal al acestei noţiuni.

La începutul acestei săptămâni, UBB a denunțat informațiile „vădit neîntemeiate” privind numirea judecătorului clujean Dacian Dragoș la CCR și a arătat că profesorul clujean îndeplinește condițiile de vechime în specialitate juridică.

De altfel, în timpul procesului, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a solicitat respingerea contestaţiei depuse de avocata Silvia Uscov, pe motiv că cererea acesteia a fost depusă tardiv.

Pe de altă parte, consilierul juridic a arătat că la dosar există dovezi care atestă faptul că Dacian Dragoş a predat exclusiv discipline cu caracter juridic, norma sa didactică fiind compusă din următoarele discipline: Drept administrativ, Uniune Europeană, Dreptul achiziţiilor publice şi Dreptul muncii.

De asemenea, el a lucrat în activităţi conexe ca expert ştiinţific, cercetător ştiinţific şi consilier, fiind unul dintre experţii angajaţi de statul român într-un litigiu internaţional.

De menţionat că Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.

