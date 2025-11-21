Actualitate
Șeful armatei suedeze: „Rușii vor testa foarte curând articolul 5 al NATO”. Europa nu e pregătită pentru un conflict cu Moscova.
Rusia este pregătită să testeze în viitorul apropiat Articolul 5 al NATO, iar Europa nu este nici mental, nici militar pregătită să răspundă, avertizează generalul Michael Claesson, șeful armatei suedeze.Avertismentul șefului Armatei suedeze: „Rusia va testa în curând Articolul 5 al NATO”| Foto: Depositphotos.com
Generalul suedez Michael Claesson a transmis un avertisment dur într-un interviu acordat Politico, precizând că Rusia ar putea provoca o situație care să pună la încercare Articolul 5, fundamentul apărării colective a NATO, notează Newsweek.ro
Șeful armatei suedeze: „Rușii vor testa foarte curând articolul 5 al NATO”. Europa nu e pregătită pentru război.
„Sunt sigur și sunt convins că ar fi gata să testeze Articolul 5 al NATO în orice punct din statele baltice sau în altă parte a Europei”, a spus Claesson, amintind că Rusia a demonstrat în repetate rânduri că este dispusă să riște masiv pentru a-și atinge obiectivele.
Avertismentul vine în contextul intensificării atacurilor hibride declanșate de Rusia în ultimele luni.
Atacuri hibride sofisticate rusești la adresa Europei
Chiar în această săptămână, Polonia a acuzat direct agenți ruși că ar fi în spatele exploziei unei linii feroviare care leagă țara de Ucraina.
Claesson consideră că aceste atacuri nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o strategie clară: subminarea unității și încrederii în interiorul NATO.
„Este interesant de văzut când vor putea lansa un atac militar convențional la scară largă”, a spus el. „Dar ne îndepărtează perspectiva de la problema reală, și anume că distrug coeziunea”, a adăugat șeful armatei suedeze, potrivit sursei citate.
„Limbajul forței”
„Singurul limbaj care se înțelege este forța. Trebuie să fim fermi... a ne retrage tot timpul nu este răspunsul corect pentru că... îi stimulează”.
El a mai adăugat că Europa nu este pregătită pentru un conflict cu Moscova: „Vorbim practic despre o generație... acesta este ceva ce nu va dispărea odată cu un potențial armistițiu sau cu un acord de pace în Ucraina”.
Claesson a atras atenția și asupra vulnerabilităților interne ale statelor europene.
Generalul suedez nu este singura voce care avertizează asupra unei escaladări. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat recent că Moscova ar putea fi capabilă să atace un stat NATO încă din 2028.
Foto: Depositphotos.com
