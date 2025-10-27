Fostul șef NATO critică Alianța pentru sprijinul insuficient acordat Ucrainei. Jens Stoltenberg: Washingtonul a fost „defetist”.

Fostul șef al NATO critică Alianța pentru sprijinul insuficient acordat Ucrainei în perioada 2023-2024. Jens Stoltenberg invocă o atitudine „defetistă” din partea SUA.

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, discurs la un eveniment găzduit de Fondul Marshall German, septembrie 2024|Foto: nato.inte

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că alianța „a dezamăgit Ucraina” pentru că nu i-a acordat suficient sprijin în perioada 2023-2024, acuzând și o atmosferă „defetistă” la Washington și în țările europene, care nu și-au respectat promisiunile de a livra Kievului armament, notează Radio Europa Liberă Moldova.

Stoltenberg menționează întârzierile în livrarea armamentului, ajutorul insuficient și lipsa unor acțiuni decisive din partea țărilor NATO.

El subliniază necesitatea unui sprijin mai puternic pentru Ucraina, pentru a-și consolida poziția în negocierile cu Rusia, notează sursa citată.

Stoltenberg, șeful alianței militare occidentale în 2014-2024, își formulează criticile într-o nouă carte, intitulată „On My Watch, Leading NATO In A Time Of War” („În timpul serviciului meu, conducând NATO în timp de război”), cu data de lansare 23 octombrie.

Cartea se referă la întreaga sa perioadă de mandat, inclusiv la „înfrângerea” NATO în Afganistan în 2021 și agresiunea inițială a Rusiei în Ucraina în 2014. De asemenea, ea scrutează viitorul alianței după alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA în 2024.

„Tonul între aliați este uneori ascuțit”, scrie Stoltenberg, care este în prezent ministru de finanțe al Norvegiei, după ce a fost prim-ministru.

Reacția Europei și SUA, insuficientă în fața amenințărilor Rusiei lui Putin

Înainte de debutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, două țări importante din NATO, Franța și Germania, s-au făcut că nu pricep ce se întâmplă, la fel cum au făcut-o și în 2014, când trupele ruse au ocupat Crimeea din Ucraina, arată ex-secretarul NATO.

De altfel, amintind pregătirile dinaintea summitului NATO din iulie 2024, el scrie: „Partenerii noștri din Washington aveau o atitudine pasivă și defetistă. Au riscat puțin, nu au reușit să treacă la ofensivă și și-au ascuns președintele”.

Stoltenberg afirmă că fostul președinte american Joe Biden nu s-a încumetat sau nu a fost încurajat să ia decizii din cauza îngrijorărilor sale cu privire la ceea ce ar spune „celălalt”, adică Trump, potrivit sursei citate.

„Dar nu doar Statele Unite au dezamăgit Ucraina”, scrie el. „Uniunea Europeană a promis să furnizeze Ucrainei un milion de obuze de artilerie între martie 2023 și martie 2024, dar mai puțin de jumătate au fost livrate.”

Rusia, susținută economic de China și militar de Coreea de Nord, dispunea de mai multe resurse decât Ucraina într-un război de uzură, scrie Stoltenberg. Cu toate acestea, unele țări membre NATO, în loc să încline balanța, „au oferit pur și simplu un sprijin minim”.

În cadrul discursului său de la Târgul de Carte de la Frankfurt din 17 octombrie, el a afirmat că țările NATO încă oferă „prea puțin și prea încet”.

