Avertismentul Institutului pentru Studierea Războiului: „România și Polonia sunt în vizorul Rusiei”

Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia ar putea desfășura operațiuni de sabotaj asupra României și Poloniei.

Rusia ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva României și Poloniei| Foto: Depositphotos.com

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat recent că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice a țărilor NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina.

„Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice poloneze și incursiuni cu drone și ar putea da vina pe Ucraina.

Sursa: Institute for the Study of War - X

Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a acuzat nefondat Ucraina pe 30 septembrie că se pregătește să comită un atac sub steag fals cu forțe speciale și, eventual, drone împotriva infrastructurii critice poloneze pentru a implica Rusia și Belarus”, se arată în analiza publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit Antena3.ro

Astfel, conform Institute for the Study of War, Federația Rusă pregătește condițiile pentru a da ulterior vina pe Ucraina în cazul unor atacuri comise de Moscova împotriva Poloniei sau a altor state NATO.

La finalul săptămânii trecute, Rusia a acuzat Ucraina că se pregătește să comită atacuri sub steag fals cu drone împotriva Poloniei și României pentru a instiga un război cu Rusia, în ciuda faptului că oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu drone în spațiile lor aeriene naționale în luna septembrie, notează sursa citată.

Moscova amenință cu Al Treilea Război Mondial

Mesajul vine în contextul în care autoritățile ruse au acuzat Kievul că vrea să lanseze atacuri în România și Polonia, cu scopul de a declanșa un Al Treilea Război Mondial.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei, SVR, condus de Serghei Narîșkin, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin, a acuzat, marți, Ucraina că pregătește o provocare pe teritoriul Poloniei, cu scopul de a atrage NATO într-o confruntare directă cu Moscova.

Dezinformările de acet tip au fost propagate și de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, prin intermediul unui mesaj publicat pe Telegram.

Foto: depositphotos.com

