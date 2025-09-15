Rusia a blocat autostrada din Kaliningrad cu rachete Iskander-M ridicate în poziție tragere. Care sunt statele NATO aflate în raza de acțiune?

În timpul exercițiul strategic comun „Zapad-2025” al Rusiei cu Belarus, oficialii de la Kremlin au amplasat sisteme de rachete Iskander-M în regiunea Kaliningrad, pe fondul exercițiilor militare.

Rusia a blocat autostrada din Kaliningrad în timpul exercițiului militar „Zapad 2025” | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Potrivit unei analizae realizată de publicația militară Defense Express și citată de newsweek.ro, cel puțin două lansatoare cu rachete balistice 9M723 au fost observate pe autostrada E28, lângă Kudryavtsevo, la doar 35 km de granița cu Polonia.

Grupul OSINT CyberBoroshno a confirmat că acestea erau orientate spre vest, către Varșovia, citat de United24media.com.

Șase capitale din state NATO, în raza de acțiune a rechetelor rusești

Rachetele Iskander au o rază de acțiune de 500 de kilometri și ar putea lovi fără probleme aproape toată Polonia, inclusiv Varșovia, dar și alte 5 capitalele europene, printre care:

Vilnius (Lituania),

Riga (Letonia),

o parte din Estonia,

sudul Suedei,

insula Bornholm (Danemarca).

Totodată, în raza de acțiune a rachetelor rusești se află și regiuni importante din Germania.

Chiar dacă Berlinul și Stockholmul sunt la circa 100 km dincolo de raza oficială, experții amintesc că Rusia a testat variante extinse de Iskander, cu raze de până la 1.000 km.

Ministerul Apărării din Lituania estimează că Zapad-2025 implică până la 30.000 de soldați ruși și belaruși, cu manevre terestre, aeriene și maritime.

Prima etapă simulează apărarea împotriva unui atac aerian, urmată de operațiuni defensive, iar a doua etapă presupune trecerea la ofensivă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: