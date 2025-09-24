Horațiu Potra și Călin Georgescu, trimiși în judecată pentru tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, complotau încă din 2021. Procurorul general: „A avut inclusiv contacte directe cu Rusia”.

Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, avea legături cu Călin Georgescu încă din 2021. „Potra a călătorit la Moscova în 2023 şi în septembrie 2024”, spune procurorul general Alex Florența.

În imagine: Horațiu Potra, escortat de polițiști în afara sediului IPJ Prahova, în Ploiești, 8 decembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Săptămâna trecută, Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, în dosarul în care este acuzat că ar fi pregătit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra.

România a fost ținta unui atac hibrid al Federației Ruse, mai ales în conextul alegerilor din 2024. După cum arată Procurorul general Alex Florența, cei doi au avut legături încă din 2021, iar ulterior Horațiu Potra a efectuat două călătorii la Moscova.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi mercenarul Horaţiu Potra apar încă din toamna lui 2021, dar acestea se consolidează în aprilie 2022, atunci când Georgescu apelează la liderul grupării de mercenari pentru a avea susţinerea acestuia, notează HotNews.ro

Alex Florenţa a fost întrebat marţi seară, la Digi 24, când a apărut legătura dintre Călin Georgescu şi Horaţiu Potra.

„Elementele certe de legătură între cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvară anului 2022, mai precis în luna aprilie, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susţinut de către acesta în demersul pe care îl punea deja la cale în vederea accederii la alegerile prezidenţiale. Şi există dialoguri certe, documentate, în prezenta cauză cu privire la aceste elemente”, a afirmat el.

Potrivit anchetei, Potra a avut inclusiv contacte directe cu Rusia.

„El călătorește încă din toamna lui 2023 în Rusia, chiar și în septembrie 2024. Cam în acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât și prin intermediul unor apropiați ai liderului mercenarilor”, a adăugat procurorul general.

De asemenea, au existat încercări de a obține arme prin intermediul rețelelor din Transnistria, arme care urmau să fie puse la dispoziția mercenarilor.



Alex Florenţa a fost întrebat şi când ajung oamenii lui Potra în preajma lui Georgescu ca agenţi de pază, şoferi.

„Întreaga anvergură a atragerii acestui grup de mercenari se realizează în mod direct în preajma alegerilor din primul tur al anului 2024. Ei erau folosiţi pe toate palierele. Există şi autoturisme care au fost predate la momentul respectiv spre folosinţă candidatului independent, autoturisme plătite de către mercenari.

Există mai multe elemente de acest tip. (…) Toată partea de mercenari din jurul acestuia e constituită din foşti luptători în Legiunea Străină şi mulţi dintre ei în acţiunile de mercenariat din Congo, fiind angajaţi de companiile conduse de liderul lor”, a afirmat Alex Florenţa, conform sursei citate.

Destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Potra

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Georgescu a fost trimis în judecată alături de alte 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, liderul unui grup de mercenari.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025 și are o serie de interdicții: acesta nu poate părăsi teritoriul țării fără aprobarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, inclusiv pentru infracțiunea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La începutul lunii august, procurorii de la Parchetul General au audiat 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

În continuare, Horaţiu Potra, fiul său - Dorian Potra şi un alt membru al familiei - Alexandru Potra sunt daţi în urmărire internaţională.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. Potra şi mercenarii care îl însoţeau au fost interceptaţi de autorităţi pe 8 decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre Bucureşti.

