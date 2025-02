Călin Georgescu, cercetat penal pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost plasat sub control judiciar

Parchetul General a dispus, miercuri, punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu pentru o serie de infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob.

Parchetul General a anunțat, miercuri după-amiaza, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost pus oficial sub acuzare de Parchetul General, pentru săvârșirea a șase infracțiuni.

Anterior, rusofilul Călin Georgescu a fost adus la Parchetul General cu o mașină a Poliției, pentru a fi audiat într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale.

Georgescu a fost oprit în trafic de polițiști și dus cu mandat la Parchet.

Potrivit unei informări publicate de Parchetul General, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în cursul zilei de astăzi, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană fizică sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

- comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)

- iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

- iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

Control judiciar pentru 60 de zile

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General pe o perioadă de 60 de zile, potrivit Agerpres.ro

În consecință, Călin Georgescu va fi lăsat să plece acasă, dar va avea câteva interdicții.

Miercuri dimineața, procurorii de la Parchetul General au efectuat 47 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, într-un dosar legat de finanțarea campaniei electorale, constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid.

De asemenea, este audiat și Marin Burcea, unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu.

La percheziții în locuința mercenarului Horațiu Potra, anchetatorii au găsit un adevărat arsenal de război: pistoale, pistoale-mitralieră, grenade, aruncătoare și multă muniție.

De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite teancuri cu bani, în total peste un milion de euro.

