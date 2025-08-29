Călin Georgescu, șomer de lux cu gărzi de corp, mașină de zeci de mii de euro și vilă de 500.000€

Călin Georgescu duce o viață de lux, deși nu are niciun venit de 9 luni de zile. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a renunțat să mai predea la Universitatea Politehnică, dar își permite cheltuieli uriașe.

La începutul acestei săptămâni, Călin Georgescu s-a prezentat la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

Ca de obicei, Georgescu a fost însoțit de gărzi de corp de elită. Acesta s-a prezentat la Poliție într-o mașină care nu îi aparține, notează Newsweek.ro

Într-un răspuns pentru sursa citată, Universitatea Politehnică a susținut că Georgescu a decis să își suspende cursurile și să devină șomer.

De altfel, deși se pretinde iubit de oameni, Călin Georgescu nu merge niciunde fără gărzi de corp: a avut gărzi de corp când a votat, gărzi de corp când a mers la mitinguri sau la piață. La ultima prezentare pentru controlul judiciar, Georgescu a fost însoțit de 4 gărzi de corp.

Gărzile de corp ale lui Călin Georgescu sunt unele de elită, care au luptat în legiunea străină, semnalează Newsweek.ro Potrivit unor surse, asemenea gărzi de corp se închiriază pentru o singură zi cu sume care ajung la 500 de euro.

Șomerul Georgescu întreține o vilă de 500.000€

Călin Georgescu stă într-o vilă din Mogoșoaia, una din zonele exclusiviste de lângă București. Georgescu a cumpărat vila la sfârșitul lui 2024 cu peste 500.000 euro. În condițiile în care avea în bancă de două ori mai puțini bani, și anume 260.000 euro.

Georgescu are și mașină la scară, iar modelul preferat de acesta, Renault Arkana, a fost lansat pentru prima dată în Rusia.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025 și are o serie de interdicții: acesta nu poate părăsi teritoriul țării fără aprobarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, inclusiv pentru infracțiunea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

