Sindicaliștii clujeni ies în stradă. Sute de oameni vor picheta Prefectura Cluj: „Un răspuns ferm la măsurile de austeritate”.

Sindicaliștii clujeni anunță proteste masive împotriva reformelor anunțate de Guvern ce prevăd diminuarea veniturilor și a pensiilor, dar și creșterea taxelor. Sute de oameni vor picheta sediul Prefecturii Cluj.

Protest al profesorilor clujeni în fața sediului Prefecturii Cluj, martie 2023|Foto: monitorulcj.ro

O serie de organizații sindicale din Cluj anunță proteste masive împotriva măsurilor de reducere a deficitului bugetar, impuse de Guvernul Bolojan de la 1 august, dar și a măsurilor preconizate de guvernanți, cu impact asupra angajaților din diverse domenii de activitate.

Între timp, profesorii continuă protestele în fața sediului Ministerului Educației din București, solicitând demisia ministrului Daniel David.

Sute de oameni în stradă. Sindicaliștii clujeni vor picheta sediul Prefecturii Cluj

Patru confederații sindicale din județul Cluj – CNS „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, vor protesta în fața Prefecturii Cluj ca reacție la contextul economic actual și la măsurile guvernamentale privind compensarea deficitului bugetar și reformele din diverse domenii care vizează sute de mii de angajați.

„Este necesar un răspuns ferm și unitar” la măsurile pregătite de Guvern, susțin reprezentanții mișcării sindicale locale într-o informare remisă monitorulcj.ro

Parlamentarii clujeni, somați să găsească soluții

Pe lângă acțiunile de protest propriu-zise, reprezentanții confederației sindicale clujene subliniază necesitatea implicării parlamentarilor clujeni în identificarea unor soluții constructive.

Astfel, potrivit calendarului anunțat, sindicaliștii din Cluj vor picheta sediul Prefecturii Cluj, timp de maximum două ore, în zilele de 20 și 27 august 2025. La acțiunile programate sunt așteptați circa 800 de participanți, câte 200 de persoane din parte fiecărei confederații sindicale. De asemenea, proteste sunt anunțate și luna următoare – în zilele de 3 și 10 septembrie.

În plus, sindicaliștii clujeni cer stabilirea unei întâlniri cu parlamentarii din județul Cluj, indiferent de orientarea lor politică, la o dată fixată de comun acord, în perioada 22 august – 5 septembrie, pentru identificarea unor soluții concrete la măsurile de austeritate programate de Guvern.

Între timp, în a 11-a zi de proteste susținute în fața Ministerului Educației, profesorii cer demisia ministrului Daniel David și condiții decente de desfășurare a activității, în condițiile în care „Legea Bolojan” prevede creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, reducerea fondului pentru burse și reducerea valorii plății cu ora în cazul profesorilor.

