Lucrările la gazonul de pe Cluj Arena, în grafic. Tișe: „Îi monitorizăm permanent / Vom face și reparații la elementele distruse în stadion”

Lucrările la noul gazon de pe Cluj Arena sunt în grafic, deși vremea este nefavorabilă în aceste zile. Pe lângă schimbarea gazonului, în curând Consiliul Județean va face și lucrări de modernizare și reparații la stadion, susține Alin Tișe.

Schimbarea gazonului pe Cluj Arena , pe 30 martie / Foto: Legat De Cluj LDC - YouTube

Lucrările de înlocuire a gazonului de pe Cluj Arena sunt în termen, potrivit șefului Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Președintele CJ Cluj este însă dezamăgit de muncitori, fiindcă i-au cerut suspendarea contractului pentru o zi din cauza ninsorii:

„Ieri am avut o zi extrem de nefericită. Am fost extrem de nervos pentru că mi-au cerut suspendarea contractului pentru o zi din cauza vremii. Au spus că n-au putut lucra. M-a deranjat foarte tare chestia asta pentru că puteau face alte lucrări când timpul nu le permitea să facă ce-și propunereau. Dar în ceea ce privește contractul, lucrările sunt în termen, dar mă așteptam să lucreze, așa cum au promis, chiar dacă a fost vreme de ninsoare ieri. Suntem tot timpul acolo, îi monitorizăm. Sper să înțeleagă cât e de important. Până acum nu am ce să le reproșez decât această chestiune cu suspendarea de ieri pe care au cerut-o”, a spus Alin Tișe, președintele CJ Cluj, la o emisiune radio.

Tișe: „Dorința mea e ca echipa să nu piardă mai multe meciuri”

Alin Tișe a mai susținut că lucrările se desfășoară bine și își dorește să fie finalizat gazonul cât mai devreme ca Universitatea Cluj „să nu piardă mai multe meciuri” de fotbal:

„Suntem în grafic. Au reușit în două zile să decoperteze, deja în a treia și a patra zi au săpat ca să dea adâncimea necesară pentru sistemul de încălzire și substraturile de nisip. Lucrurile merg bine. Dorința mea este să reușim, dacă vom putea, cât mai repede ca să nu piardă echipa mai multe meciuri. Asta este dorința mea. Acum o să vedem cum voi fi și înțeles de ei, care sunt oameni de afaceri și nu-i prea preocupă unde joacă echipa de fotbal, dar pe noi ne preocupă. Și atunci încercăm, fără să facem rabat de la calitatea lucrărilor.

Ce pot să vă spun e că vom sta permanent acolo, cei care sunt de la direcția noastră a stadionului monitorizează zi de zi ce se întâmplă. Sper că au înțeles urgența cele cinci firme care lucrează acolo și, după cum am zis și public, cer seriozitate acestei asocieri. Eu sper să respecte ce au ofertat și termenul ofertat, pentru că noi banii îi avem în buget, plătim la timp. Până acum lucrurile merg normal”, a mai susținut șeful CJ Cluj.

Lucrări de reparații la Cluj Arena

De asemenea, în curând la Cluj Arena vor fi efectuate și lucrări de reparații la elementele distruse din stadion:

„Schimbarea gazonului integral este doar un element, o componentă. Pe lângă această lucrare, noi vom avea și lucrări de reabilitare a chestiunilor distruse în stadion: de la acoperiș, până la scaune, zugrăveli, toalete, copertină... toate celelalte pe care le-am constatat. Colegii mei au făcut inventarul. Pe lângă schimbare de gazon, sigur că avem și o modernizare, igienizare, reparații la elementele care necesită asta din stadion”, a mai spus Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: