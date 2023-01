Tișe, despre schimbarea gazonului pe Cluj Arena. „Mai multă preocupare pentru gazon, decât pentru echipă”

Schimbarea gazonului de pe Cluj Arena va costa administrația județeană în jur de 130.000 de euro, iar organizatorii oricăror evenimente care vor avea loc aici vor fi obligați, prin contract, să schimbe integral suprafața de joc.

Cluj Arena. Sursă foto Facebook Consiliul Județean Cluj

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, se declară surprins de preocuparea opiniei publice de subiectul schimbării gazonului de pe Cluj Arena în detrimentul echipei.

„Mai multă preocupare pentru gazonul Cluj Arena decât pentru echipă. Toate terenurile din România dacă le prinde toamna și ploile și nu au sistem de drenaj și de scurgere ajung la același nivel. La începutul acestui an, imediat ce vremea ne va permite, vom intra și vom schimba în totalitate gazonul. Noutatea nu este că vom schimba doar gazonul, care am estimat noi în jur la 130.000 de euro, am auzit tot felul de discuții în spațiul public că costă jumătate de milion de euro, să fim rezonabili. Schimbăm gazonul integral, 130.000 de euro ca preț de pornire a licitației și mai suntem obligați, alături de această schimbare de gazon, să facem câteva lucrări complementare: sistemul de drenaj, sistemul de încălzire, infrastructura pe care trebuie să o facem sub gazon, scurgerea apei să nu mai fie noroi, la fel cum e un stadion din Europa. De îndată ce semnăm contractul cu câștigătorul licitației, intrăm la muncă. Dacă în februarie ne permite, chiar în februarie. Nu poți lucra la zero grade. Noi încercăm cât mai repede să schimbăm gazonul”, a precizat Tișe, marți, la un post de radio.

Președintele CJ Cluj speră ca Universitatea să rămână în Liga 1.

„Sper ca echipa să rămână în prima ligă. Mă bucur că a revenit domnul Sabău, pe care îl cunosc, e un om serios, care se pricepe la fotbal. Până acum mulți au fost pe acolo care nu se pricepeau la fotbal. Părerea mea, nu sunt specialist să îmi dau eu cu părerea, dar în ceea ce privește experiența domnului Sabău nimeni nu poate să îl conteste. Nu am avut niciun rol în numirea dânsului, dar îl cunosc de mulți ani, am avut cu el o relație foarte bună și când a mai fost. Cât voi putea o să încerc să îl ajut în misiunea pe care o are”, a mai spus acesta.

Cât despre viitoarele evenimente care vor avea loc pe Cluj Arena, Tișe spune că organizatorii vor schimba integral gazonul.

„În măsura în care el va fi afectat de orice eveniment, gen Untold sau orice alt eveniment, prin contract va fi cerută încă o dată schimbarea a tot ce este afectat la orice eveniment public care va avea loc pe stadion. Adică, Untold-ul va schimba integral, încă o dată, gazonul. De aceeași calitate. Depinde de cât va fi de afectat. Înțeleg că cei de la Untold vor să schimbe sistemul de protecție al gazonului cu un alt sistem mult mai modern, ca în America, un sistem de protecție mult mai bun și mai sigur, și din spusele lor, va afecta foarte puțin iarba. Mai mult, va permite să crească iarba”, a conchis Tișe.

CITEȘTE ȘI: