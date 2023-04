Pod provizoriu crăpat la Bonțida. Alin Tișe: „E problema constructorului. NU e pentru circulație, oamenii să folosească rutele alternative”

Un pod provizoriu s-a crăpat în câteva zile la Bonțida, fapt care a alertat populația, însă acesta nu este destinat circulației rutiere. Șeful CJ Cluj, Alin Tișe, îi îndeamnă pe oameni să folosească rutele alternative.

Pod crăpat la Bonțida / Foto: Facebook - Dana Hering

Podul din Bonțida a fost demolat și va fi refăcut în integralitate. Între timp, locuitorii comunei sunt sfătuiți să folosească rute alternative stabilite de autorități.

Însă, aceștia au folosit și un pod provizoriu amenajat peste Someșul Mic de către constructor, deși, potrivit șefului Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, podul nu este destinat circulației. Iar faptul că acest pod s-a crăpat a creat panică pe rețelele de socializare.

În momentul de față, accesul în Bontida (centru) se poate face prin Jucu (drumul Gădălinului) și prin Rascruci traseul peste podul din metal (pentru mașini pana la 3,5 tone).

„Podul respectiv este o componentă a fazei doi din drumul Bistriței. Podul vechi a fost demolat integral pentru că acum se reface în integralitate, așa este proiectul european. Ne-am dorit să refacm un pod de la zero, nu să-l cârpim pe cel vechi. Și atunci, acel pod vechi a fost demolat, iar în locul lui am stabilit împreună cu Poliția Rutieră și Primăria Bonțida două rute alternative pentru cetățenii comunei Bonțida. Rutele alternative despre care vă vorbesc sunt rute stabilite și aprobate de Poliție, nicidecum nu sunt rute pe care oamenii să le stabilească singuri. Această rută alternativă a fost gândită pe traseul Cluj-Jucu-Bonțida, pentru cei care vin din Cluj-Napoca fără să aibă kilometri semnificativi în plus: de la Cluj, prin Jucu spre Bonțida e ruta A, iar ruta B pentru cei care vin din Dej și vor să intre în Bonțida este prin Fundătura și Răscruci, și vor ajunge în comună, cu diferență nesemnificativă de kilometri”, a explicat Alin Tișe într-o intervenție la un post de radio.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj / Foto: Facebook - Alin Tișe



Podul crăpat - un pod de șantier

Șeful CJ Cluj a mai susținut că podul cu probleme este „problema constructorului”, fiindcă acesta a fost realizat ca să-i ajute pe muncitori la refacerea mai rapidă a vechiului pod.

„Podul despre care vorbiți dumneavoastră, care e construit de constructor, este un pod tehnologic provizoriu, de șantier. E făcut de constructor pentru a-și facilita lui și urgenta munca la refacerea podului vechi. Cu alte cuvinte, constructorul, pentru a scurta traseele și pentru a putea face mai repede podul vechi și-a stabilit și construit acest pod provizoriu pe care-l folosesc ei, ca pod tehnologic. Acest pod nu este destinat traficului, pentru a fi folosit de cetățenii din comuna Bonțida, tocmai pentru că nu e un pod aprobat. Nu e autorizat. Este un pod cu destinație de șantier și atunci răspunsul e simplu: oamenii trebuie să folosească ruta alternativă pe care am stabilit-o, iar constructorul are problema lui să-și gestioneze acest pod tehnologic, neautorizat, provizoriu, peste care se vor duce materiale de construcții ca să se termine mai repede podul vechi”, a spus Alin Tișe.

De asemenea, autoritățile speră să finalizeze noul pod înainte de luna iulie, când în comună vor avea loc evenimente importante care vor atrage mulți turiști, precum Electric Castle:

„Am acceptat că acest pod provizoriu are statut de pod tehnologic și de șantier tocmai în ideea că acest pod vechi să fie finalizat până în iulie, deși termenul de finalizare este la finele anului acesta. Dorința noastră este să terminăm podul în iulie, tocmai că știți că acolo sunt evenimente și am vrut să grăbim procesul, ca să terminăm mai repede. De aceea constructorul și-a găsit această soluție alternativă, dar oamenii trebuie să știe. Nu este un pod destinat circulației”, a spus șeful CJ Cluj.

„Podul nu a fost dat în folosință publică”

„În ceea ce privește podul care a fost prezentat în imagini, acesta nu era unul public, deschis circulației rutiere, ci un pod tehnologic, provizoriu, de șantier, amenajat de constructor exclusiv pentru folosința constructorului în vederea facilitării și urgentării muncii la refacerea drumului. Acesta nu este un pod destinat publicului, nefiind avizat și autorizat pentru circulație publică. În acest context, e evident faptul că nu este vorba despre un pod care s-ar fi construit, demolat sau care ar fi crăpat. Acest pod nu a fost dat în folosință publică niciun moment, fiind un pod ce făcea parte din organizarea de șantier”, a mai transmis, oficial, Consiliul Județean.

Alin Tișe a declarat, în cadrul emisiunii radio, că probabil constructorul nu a semnalizat destul de bine zona, ca oamenii să știe că nu au voie să circule pe pod:

„Nu a fost niciodată aprobat. Eu nu exclud că anumiți cetățeni au urcat pe podul acesta, probabil, neștiind situația. Am cerut constructorului să oprească automat, să pună barieră sau ceva din ce să rezulte că nu poți circula. Deși toată lumea știa acolo în Bonțida că acel pod nu este final, toată lumea știe că podul final vi fi cel pe care-l construim de la zero, acum. Dar o să fie mulți mai atenți cei de la firma de construcții și dacă într-adevăr au fost situații în care oamenii au folosit podul înseamnă că nu fost suficient de bine puse indicatoarele sau oamenii, realmente, nu au văzut această interdicție. Ei nu au nicio vină aici, e posibil să fi avut semnalistica insuficientă”, a mai explicat Alin Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: