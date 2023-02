Fanii Universității Cluj, nemulțumiți de starea gazonului de pe Cluj Arena: „Starea suprafeței de joc este EXECRABILĂ!”

Peluza „Șepcile roșii” este nemulțumită de starea jalnică a gazonului și cer remedierea urgentă a problemei.

Fanii „U” Cluj atacă dur lipsa de implicare a Consiliului Județean /FOTO: monitorulcj.ro

În ultimul meci jucat de „U” Cluj pe teren propriu împotriva Rapidului, meciul a fost marcat de starea gazonului. Din cauza noroiului de pe teren, fotbalul a fost impracticabil. Pentru a rezolva această problem, „U” Cluj va disputa meciurile de acasă la Mediaș până la schimbarea gazonului.

Suporterii Universității Cluj au transmis un mesaj către președintele Consiliului județean Cluj Alin Tișe și toți cei responsabili de starea stadionului.

„Ne adresăm domnului Alin Tișe și celor pe care în calitate de președinte al consiliului județean Cluj îi reprezintă: consilieri județeni, funcționari, angajați, factori de decizie, firme colaboratoare, oportuniști, profitori, abonați la banul public, escroci, incompetenți, s.a.m.d..

Ne-am abținut cu greu să reacționăm la cald și impulsiv, în această perioadă, în care măsura incompetenței, minciunii, lipsei de bun simț, lipsei de respect față de cei pentru care existați profesional, a atins cote greu de digerat! Am stat și ne-am minunat cum evidențele sunt «machiate», realitatea «fardată», iar gravitatea incompetenței este justificată cu minciuni livrate în ritmul inspirației și respirației aerului.

Starea suprafeței de joc este EXECRABILĂ! Nu invocăm rușinea în acest context, ne-ați dovedit că nu vă pasă, se pare că nu înțelegeți nici gravitatea situației și destul de probabil doar rațiunile electorale și «de imagine» v-au convins să faceți unele declarații. Declarații care așa cum am spus sunt niște bâlbe, niște minciuni, puse la dispoziția presei.

Ați reușit să alungați Universitatea Cluj-Napoca din nou în exil. În ultima vreme ați mai tot încercat să aduceți tot felul de neaveniți în casa noastră, însă v-ați «dovedit măsura talentului» acum, așa cum numai razboiul mondial și dușmanii României au mai reușit să-i alunge pe «U» și pe «U»-iști din Cluj. Nu-i bai! Oricat de greu ar fi, noi lângă «U» vom fi! Și ne-om întoarce acasă și n-om uita și nici ierta!

Consiliul Judetean Cluj și președintele consiliului, Alin Tișe, deopotrivă, au dovedit că în acești peste 11 ani de când se laudă cu Cluj Arena (a cărui nume de drept este Stadionul Dr. Mircea Luca), nu sunt deloc niște gospodari capabili și mai degrabă niste incompetenți, preocupați exclusiv de propria imagine și de interesele electorale. Domnule Tișe, C.J. nu este stăpân sau proprietar al stadionului, este administrator! Un administrator obligat să se dovedească un bun gospodar, iar la acest capitol ați confirmat an de an că sunteți repetenți! Ca să nu mergem prea mult în spate, 2020 a fost an fără festivaluri și tasări ale straturilor din fundația terenului, fără factorii distructivi pe care se dă vina, exclusiv. Chiar și așa, în sezonul 2020-2021, gazonul s-a prezentat în aceeași stare execrabilă și a etalat aceeași colecție de mocirlă și noroaie, precum în 2021-2022 (când «gazonul înlocuit integral» s-a dovedit în final numai peticit, nici vorbă «hybrid») și implicit sezonul 2022-2023 când «U» este iar exilat din propria casă.

Fără să minimizăm contribuția distructivă a festivalului, vă avertizăm că ani întregi evidențele s-au adunat și nu sunt favorabile explicațiilor pe care le-ați dat, ba dimpotrivă. Stadionul pe care l-ați împânzit cu reclame luminoase «consiliul județean Cluj», este mai degrabă autobaza și clădirea de birouri a Eco Garden, o firmă care și-a tot dovedit incompetența în a întreține suprafața de joc. Ei au parcate constant utilaje grele în fața stadionului, că nu au loc sportivii și staff-ul tehnic, în parcarea subterană nenumărate spații sunt ocupate de mașinile și utilajele lor, numeroase încăperi din incinta stadionului au destinație perenă de depozit, service sau birouri, de care tot Eco Garden profită. Stadionul și infrastructura lui se degradează, cad șuruburi din structura de rezistență, plouă prin acoperiș, se infiltrează apa și băltește în parcarea subterană, este un jeg de nedescris peste tot (nu doar acolo unde poate ați fi tentat să dați vina pe suporteri), instalațiile de ticketing, sanitare s.a.m.d. sunt într-o stare deplorabilă și mai mult sunt scoase din uz decât funcționează. Pista de atletism este într-o gravă stare de degradare, scaunele din toate sectoarele sunt murdare și-ntr-o gravă stare de degradare și ele, scările de acces se dezintegrează și sunt un real pericol pentru oricine!

Toate astea culminează cu mocirla, cu arătura pe care cu nesimțire o puneți la dispoziția jocului de fotbal și pe care o justificați în fel și chip și care vă încununează defapt incompetența. În acest context poate toate astea s-ar putea să prezinte și o temă de studiu pentru instituții abilitate, precum DNA de exemplu și facem referire la «circuitul banilor și cheltuielilor în administrarea stadionului».

Din păcate, toate cele enumerate anterior fac din acest demers unul tardiv în ceea ce privește starea actuală a stadionului în general și a gazonului în particular și mai ales în ceea ce privește disputarea meciurilor Universității Cluj-Napoca la sute de kilometri de casă, ca efect al incompetenței administratorului.

Totuși, în al 12-lea ceas, vă atragem atenția, vă somăm, din postura din care ar face-o orice alegator, orice cetățean al carui reprezentant sunteți pe postul pe care ați fost investit:

REVENIȚI-VĂ! BĂGAȚI-VĂ MINȚILE ÎN CAP!

Vă atragem atenția, vă somăm, să înțelegeți că vă jucați ultima carte! Aceste reparații dedicate drenajului, straturilor terenului, sistemului de încălzire, gazonului, suprafeței de joc, deciziile dedicate bugetului pentru întreținerea stadionului, le faceți pentru o perioada lungă de timp! Trebuie să fie lucrări profesioniste, executate de firme pricepute și rezultatele să fie durabile! Miza nu este competiția internațională de tineret! Miza acestor reparații este una mult mai mare și mai importantă, pe care ne dorim ca dumneavostră să o înțelegeți și să v-o asumați, neapărat! «U» Cluj trebuie să joace ACASĂ!

Nu ne desconsiderați, nu ne ignorați! Dacă am tăcut, nu înseamnă că închidem ochii, dacă vorbim puțin, nu înseamnă că ne prostiți cu gargara ieftină și minciunile puerile! Dacă în primă fază acționăm matur și civilizat, nu înseamnă că suntem proștii de serviciu.

Aveți datoria să vă faceți treaba! Sunteți obligați să cheltuiți banii împlinindu-vă profesionist responsabilitățile, plătind profesioniști și firme capabile de rezultate performante! Învățați să ne gospodăriți casa!

Haide «U»!", declarat pagina Șepcile Roșii pe Facebook.





