A început festivalul Lights On. Sfaturile organizatorilor pentru a trăi experiența la maxim, dar și sustenabil

Festivalul de lumini Lights On a început vineri și se va desfășura la Cluj-Napoca până în 27 noiembrie. Organizatorii oferă o serie de recomandări pentru a trăi din plin experiența.

A început festivalul Lights On. FOTO: Facebook/ Lights On Romania

Festivalul de instalații de lumini Lights On a început vineri, 18 noiembrie, la Cluj-Napoca și se desfășoară până în data de 27 noiembrie, perioadă în care spectatorii se vor putea bucura de noi concepte vizuale, dar și de atracții consacrate.



De la îndemnul de reducere a propriului consum energetic prin vizitarea atracțiilor, până la transparență energetică, festivalul faimos pentru instalațiile de lumină promite atât opere spectaculoase cât și o soluție plăcută la prețurile mari la energie. Detalii despre instalațiile expuse anul acesta găsiți AICI.

Iată o serie de recomandări pentru a vă bucura de festivalul Lights On „la maxim”:

Veniți la Lights On pentru că așa economisim mai multă energie. Deși suntem un festival de lumină, suntem festivalul cu instalațiile care consumă cea mai puțină energie electrică. Din calculele noastre, o familie alcătuită din 2 părinți și 2 copii, ce locuiește într-o locuință cu două camere, consumă în perioada aceasta 3.5kw/h. Gândiți-vă câtă energie electrică vom economisi, împreună, dacă alegeți să ieșiți din casă, stingeți lumina, închideți TV, laptopuri, opriți mașinile de spălat haine sau plitele și veniți la festival, unde vă puteți bucura de instalații care consumă foarte puțin. Îți zicem exact cât la fața locului, unde va fi afișat acest aspect.

Lăsați mașina acasă sau dacă veniți din afara Clujului, parcați-o în afara zonei centrale a orașului / nu chiar în apropierea instalațiilor. Acestea sunt poziționate pe traseul / în vecinătatea unor artere importante și extrem de circulate. Nu veți face altceva decât să plătiți parcări (nu tocmai ieftine) și să stați/blocați traficul, vizita la festival căpătând astfel un gust amar.

Alegeți să vă deplasați pe jos, cu mijloacele de transport în comun sau cu bicicleta. Distanța dintre instalațiile noastre este destul de mică, astfel încât vă puteți deplasa cu ușurință între ele și ajungeți mult mai rapid de la una la cealaltă în orice fel, doar cu mașina nu. În plus, puteți să faceți și un tur al lor, pentru că avem un trail de aproximativ 4km. Cam jumătate din doza de mișcare zilnică recomandată pentru un stil de viață sănătos.

- Iulius Park - The Office: 11 minute bus, 26 minute pe jos;

- The Office - Record Park : 5 minute pe jos;

- Record Park - Hampton by Hilton: 6 minute pe jos;

- Hampton by Hilton - Instalația 10x10: 14 minute bus, 15 minute pe jos;

- Instalația 10x10 - Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei: 9 minute pe jos;

- MNIT - Podul Elisabeta: 5 minute pe jos;

Total: Aproximativ 1h de mers pe jos, 50 minute dacă alternați și cu mijloace de transport în comun.

Comportați-vă politicos și civilizat cu ceilalți vizitatori ai instalațiilor. Nu vă îngrămădiți, îmbrânciți sau aruncați vorbe. Bănuim că în unele locații va fi mai aglomerat decât în altele, dar acesta este motivul pentru care am ales ca Lights On să se întindă pe durata mai multor zile - să ne putem bucura cât mai mulți de lumină în formele ei diverse.

Unele instalații sunt înconjurate de garduri. Nu pentru că am vrut noi să fim urâcioși, ci pentru că sunt capabile de cel mai urât scenariu dacă sunt atinse. Așadar, nu vă cățărați / treceți peste garduri în caz că sunt prezente. For your safety.

Nu aruncați gunoaie, de niciun fel, în perimetrul festivalului. Sau în general. Dar, pentru că vorbim specific de Lights On, vă reamintim că instalațiile noastre sunt expuse în spații private, care ne găzduiesc din dorința de a ne susține și a aduce arta contemporană mai aproape de voi, dar și spații publice, față de care toți avem datoria să ne îngrijim. Și da, nu consumam energie publică, nu platesc clujenii mai mult ca să vadă instalații de lumină, doar 2 din 11 puncte de pe harta Lights On sunt în spațiu public.

Nu folosiți fotografiile/filmările cu instalațiile noastre în campanii de comunicare sau promovare a unor branduri, servicii sau produse care n-au fost agreate din start cu artiștii sau reprezentanții Asociației Daisler, organizatorul Lights On, întrucât această utilizare încalcă drepturile conferite artiștilor de legea drepturilor de autor care dă drept exclusiv artistului/autorului sau reprezentanților acestuia să decidă felul în care permite să-i fie folosită creația.

Lights On este un eveniment gratuit, adresat tuturor și accesibil pentru toată lumea (inclusiv pentru persoane cu handicap locomotor).

