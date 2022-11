Festivalul de lumini Lights On revine la Cluj-Napoca. Instalații spectaculoase vor lumina orașul din Inima Transilvaniei

Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul cinci al unuia dintre cele mai nonconformiste evenimente din țară, festivalul de instalații de lumină Lights On. Artiști din Polonia, Franța, Olanda, Marea Britanie și România expun lucrări în premieră în cadrul festivalului care va avea loc între 18 și 27 noiembrie la Cluj-Napoca, în zona The Office, Record, Iulius Parc și Podul Elisabeta.

Evenimentul vorbește despre contextul crizei energetice într-o manieră extrem de deschisă

Sub sloganul „Light is more than energy”, evenimentul vorbește despre contextul crizei energetice într-o manieră extrem de deschisă și onestă prezentând în premieră consumul de energie pe care fiecare instalație de lumină îl are, astfel încât publicul să înțeleagă că este în măsură să contribuie activ la economisirea energiei electrice, un subiect extrem de dezbătut în această perioadă.

„Într-un peisaj național și internațional extrem de sceptic și nesigur, festivalul Lights On vine să vindece, să unească și să aducă într-o manieră creativă un pansament al vremurilor pe care le traversăm”, anunță organizatorii.

„Avem nevoie de motive care să ne facă să visăm, avem nevoie de lucruri care să ne inspire, să ne facă în continuare curioși și conștienți că doar așa putem găsi răspunsuri la marile enigme care ne înconjoară”, a declarat Andi Daiszler, fondatorul Lights On.

10 instalații de lumini vor lumina Clujul

Tema generală a ediției este Intersection, iar publicul se va putea bucura de instalații noi care vorbesc în premieră despre această temă, în vreme ce alte lucrări iubite de publicul larg revin în maniere creative la Cluj-Napoca. În total, 10 lucrări vor putea fi admirate în diverse zone ale orașului.

Stringed, creația olandezului Gijs van Bon, o instalație spectaculoasă de 20 de metri lungime, va capta cu certitudine privirile publicului în Iulius Parc, acolo unde va fi expusă și Butterflies Cluster, instalația trimisă în premieră în România de Light Night Leeds, cel mai mare festival de lumină al Marii Britanii, cu care Lights On Romania derulează în prezent un parteneriat. Pe lângă artista Anne Bennet, lucrarea e însoțită în România și de managerul festivalului britanic Abbe Robinson.

Instalația de lumini Butterly Cluster/ FOTO: Lights On Romania

Diva, creația francezului Thomas Voillaume, o altă lucrare sculpturală extrem de inedită, va inspira și mișca publicul tot în zona Stables (Parcul Record), în vreme ce in[visible], lucrarea românului Daniel Popescu, directorul artistic al Lights On Romania, va pune stăpânire pe The Office.

Instalația de lumini Diva/FOTO: Lights On Romania

În total din cele 10 lucrări expuse, 4 au fost selectate din înscrierile de la primul call internațional de lucrări de artă în cadrul Lights On Romania.

De neratat este, desigur, și instalația „ȘI MIE”, creația fondatorului Lights On Romania, Andi Daiszler. Aceasta va fi în dialog cu mai celebra „MI-E DOR DE TINE”, lucrare care se va aprinde în premieră într-o altă metropolă globală, după ce anii trecuți a fost expusă în Chicago (2021), Washington D.C.(2022) și Londra (2019).

Celelalte instalații vor fi dezvăluite în curând.

„Lights On aduce lumina în spațiu public ca metaforă și mediu artistic pentru a schimba narativa defetistă de care suntem înconjurați de la începutul anului. Sub conceptul de Intersecție, schimbăm traiectoria către o viziune mai optimistă, alteori atemporală sau fantastică asupra lumii, asupra viitorului”, transmite și Daniel Popescu, directorul artistic Lights On, care e prezent în acest an și cu o instalație proprie în line-up-ul oficial.

Din 2018, inițiativa Lights On are și o componentă de Light Art, menită să arate modul creativ și artistic în care lumina ne poate schimba percepțiile. La prima ediție a festivalului de Light Art (2018), peste 100.000 de persoane s-au bucurat la Cluj-Napoca de prezența a 14 instalații artistice de lumină create de autori din Marea Britanie, Rusia, Olanda și România. Cea mai impresionantă instalație a fost Museum of the Moon a britanicului Luke Jerram care a atras peste 70.000 de persoane în cele aproape trei săptămâni în care a fost expusă la Biserica Piaristă Sfânta Treime din Cluj-Napoca.

