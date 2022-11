Începe festivalul Lights On! Vezi primele imagini cu instalațiile de lumini și locațiile în care au fost amplasate. FOTO

Festivalul de lumini Lights On începe vineri la Cluj-Napoca, în mai multe locații din oraș. Organizatorii au muncit mult noaptea trecută pentru a amplasa fiecare instalație în locația stabilită.

Primele imagini cu instalațiile Lights On de la Cluj, din noiembrie 2022 / Foto: Facebook - Lights On Romania

Festivalul de instalații de lumini Lights On începe vneri, 18 noiembrie, la Cluj-Napoca și se desfășoară până în data de 27 noiembrie, perioadă în care spectatorii se vor putea bucura de noi concepte vizuale, dar și de atracții consacrate.

Instalația Lights On la Cluj-Napoca / Foto: Lights On Romania - Facebook

Instalația de lumini Butterfly Cluster / Foto: Lights On Romania - Facebook

După o noaptea lungă în care echipa Lights On a muncit ca totul să fie pregătit, instalațiile de lumini sunt pregătite să primească „vizitatori”.

„Bună dimineața, azi începe Lights On Romania 2022 - Intersection Edition Am avut o noapte lungă, pentru că am muncit întreaga echipă ca să fie totul gata, dar a meritat cu siguranță și suntem pregătiți. Ia uitați cine e sus, așteptându-vă. La The Office Cluj-Napoca, alături de instalația In[visible], a lui Daniel Popescu”, au transmis organizatorii.

„Începem curând o nouă ediție Lights On la Cluj. Dar nu ne putem abține și vă arătăm câte un pic de ici, de colo, și azi. Le-am montat, vă așteaptă”, au mai scris organizatorii pe Facebook seara trecută, într-o postare în care apar mai multe fotografii cu instalațiile de la festivalul de lumini.

Locațiile în care au fost amplasate instalațiile Lights On

Organizatorii au realizat o hartă cu locațiile în care au fost amplasate instalațiile de lumini Lights On, ca clujenii să le găsească ușor:

Harta cu locațiile în care au fost amplasat instalațiile de lumini / Foto: Lights On

