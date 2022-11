Clujenii vor putea trăi experiența Matrix, în cadrul Lights On. Instalațiile de lumină care „vor da viață” orașului

Festivalul de lumini Lights On revine în perioada 18-27 noiembrie în Cluj-Napoca. Spectatorii se vor putea bucura de noi concepte vizuale, dar și de atracții consacrate.

Copil în cadrul festivalului Light On/ FOTO: Light On - Facebook

Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul cinci al unuia dintre cele mai nonconformiste evenimente din țară, festivalul de instalații de lumină Lights On. Artiști din Polonia, Franța, Olanda, Marea Britanie și România expun lucrări în premieră în cadrul festivalului care va avea loc între 18 și 27 noiembrie la Cluj-Napoca. Zonele în care vor putea fi văzute atracțiile sunt, The Office, Podul Elisabeta, Record Park, Iulius Parc și în premieră, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

[In]visible

Instalația de lumini [in]visible. FOTO: Lights On Romania

The Office promite din nou un spectacol fascinant de lumini. Idea artistului român Daniel Popescu, show-ul de lumini promite o experiență captivantă pentru fanii filmelor Matrix și nu numai.

„Un tunel de lumină ne îndeamnă să ne redescoperim. in[visible] pune stăpânire pe zona The Office. O lucrare spectaculoasă al cărei autor este chiar directorul artistic Lights On Romania, Daniel Popescu, ne aduce mai aproape de noi realități.

Creată din fibră din sticlă care imită oglinda, conceptul instalației își are originile în celebrul blockbuster al anilor 90 The Matrix, reinterpretat sub forma unui interogatoriu despre propria identitate în relație cu lumea din jur. Iar călătoria în tunel aduce noi imagini, perspective și fragmente ce distorsionează și diluează tot ce știm și cunoaștem”, arată organizatorii pe Facebook.

Museum of the Moon

Instalația de lumini Museum of the Moon/FOTO: Lights On Romania

Binecunoscută atracția a festivalului și creație a artistului Luke Jerram, Museum of the Moon revine și anul acesta în Cluj-Napoca.

„Luna revine la Cluj, în zona The Office Cluj-Napoca. Museum of the Moon aduce mai aproape de noi un simbol puternic, Luna fiind dintotdeauna o sursă de inspirație pentru întreaga omenire și simbolul care creează legături indestructibile. Un element puternic în artă, literatură și religie, luna ne oferă o nouă perspectivă și ne arată că putem renaște la fiecare pas.

Spectaculoasa Museum Of the Moon este o lucrare artistică ce stârnește întrebări, dă startul unor discuții relevante și chiar schimbă retorici. Pentru fiecare trecător, Luna va spune o altă poveste și va aduce cea mai personală și apropiată întâlnire cu fabulosul corp ceresc”, transmit organizatorii Lights On.

Butterfly Cluster

Instalația de lumini Butterfly Cluster/FOTO: Lights On Romania

Lucrarea este un concept al artistei Anne Bennet, fiind o imbinație a lumii naturale cu tehnologia.

„Un roi de fluturi va crea magie în Iulius Parc, la intersecția dintre lumină și întuneric. Peste 1.600 de fluturași, toți realizați manual dintr-un soi de rășină, se vor transforma pe timp de noapte și - sub lumină ultraviolet - vor prinde viață la lăsarea serii, dezvăluind publicului un design special ce nu poate fi admirat în timpul zilei”, se arată pe pagina festivalului.

Tunelul

Instalația de lumini Tunelul/FOTO: Lights On Romania

Fiind creația artistului autohton Silviu Cioara, înstalația promite un nivel de interacțiune major cu publicul, spectatorii putând să treacă prin aceasta.

„Chiar dacă drumurile noastre par să semene, experiența este una diferită pentru fiecare om - aici, pe Pământ. Iar Tunelul - creația artistului Silviu Ciora - tocmai asta vine să ne demonstreze. Aceasta este o reprezentare clară a drumului neuniform și a experiențelor condimentate distinct în funcție de propriile filtre, experiențe și valori.

Constuită din hexagoane inegale, instalația va putea fi vizitată în Iulius Parc, acolo unde suntem îndemnați să apreciem dualitatea vieții - de la fiecare clipă de fericire, până la micile momente de tristețe - pentru a putea simți cu adevărat împlinirea”, mai transmit organizatorii.

Aqua Olimpia

Instalația de lumini Aqua Olimpia/FOTO: Lights On Romania

„Aqua Olimpia vă invită să evadați într-o piscină suprarealistă în care voi, spectatorii, veți putea crea valuri prin propria mişcare. Efectul de a fi «în apă» e potenţat de efectele luminoase care duc cu gândul la mişcarea valurilor la suprafaţa apei, iar fumul de intensitate mică credibilizează valoarea estetică şi umple instalatia, înlocuind lichidul.

La intersecţia dintre real şi fantastic e lumina albastră care se mișcă liberă în adierea vântului, la fel cum luciul apei vibrează în bătaia lunii. La intersecția dintre voi și lumină e magie”, se arată pe pagina LightsOn Romania.

Balloomi

Instalația de lumini Balloomi/FOTO: Lights On Romania

Concepția artistului Artur Gyrkuk, piesa este un artefact inedit în cadrul festivalului. Organizatorii invită publicul să își creeze și impărtășească propria parere despre instalașie

„85 de baloane umflate cu aer ne poartă pe un tărâm de poveste. Balloomi, instalația care devine o piesă centrală oriunde ar fi amplasată, ajunge în Iulius Parc. Ghidat de motto-ul «Fă miracole!», artistul din spatele acestei creații crede că la intersecţia dintre real şi imaginar se naşte o atmosferă magică care poate evoca emoţii puternice”, transmit organizatorii.

Stringed

Instalația de lumini Stringed/FOTO: Lights On Romania

„Amalgamul” luminos este creația artistului Gijs van Bon, fiind expusă pentru prima dată în afara Olandei.

„Puncte, lumini, cuvinte. Șiruri de puncte luminoase converg într-un punct în care lumina capătă sens și devine inspirație. Asta aduce Stringed, o instalație spectaculoasă prin dimensiune, ce redă publicului mesaje unice - cu un sens diferit pentru fiecare privitor în parte”, arată reprezentanții LightsOn Romania.

Diva

Instalația de lumini Diva/FOTO: Lights On Romania

O lucrare inedită îi aparține artistului francez, Thomas Voillaume. Sculptura este atât o experiență luminoasă, cât și sonoră: „O apariție puternică și de neuitat în orice context te întâlnești cu ea. Lucrarea întruchipează o siluetă umană împietrită într-o ipostază meditativă, care capătă viață la căderea întunericului și care reușește ulterior să comunice cu cei din jurul ei.”

Și mie

Instalația de lumini Și Mie/FOTO: Lights On Romania

„Și în acest an ducem povestea dorului mai departe. Am stârnit atâtea emoții cu niște simple cuvinte, am restabilit legături și am scris file noi din cele mai speciale povești. Totul alături de comunitate. Instalația «ȘI MIE» revine pe podul Elisabeta din Cluj - un loc emblematic al orașului, un loc care în ultimii ani a oglindit cel mai puternic răspuns la strigarea «MI-E DOR DE TINE». Împreună vom da frâu liber emoțiilor, ne vom acorda o pauză de la viața tumultoasă și ne vom uita către ceea ce contează cu adevărat”, este descrierea acestei instalații.

Ultimele instalații din cadrul festivalului care începe vineri la Cluj vor fi dezvăluite curând, anunță organizatorii.

CITEȘTE ȘI: