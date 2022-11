Consumul de curent, expus la fiecare instalație Lights On: „Ca să înțelegeți că e nevoie de foarte puțină energie pentru o mare bucurie”

Instalațiile de iluminat din cadrul festivalului Lights On vor afișa cantitatea de curent consumată. Organizatorii îndeamnă clujenii să își reducă propriul consum de energie prin participarea la festival.

Spectator în fața instalației „Tunelul”/FOTO: Lights On - Facebook

Festivalul de lumini Lights On revine în perioada 18-27 noiembrie în Cluj-Napoca. Spectatorii se vor putea bucura de noi concepte vizuale, dar și de atracții consacrate.

Cu această ocazia, monitorulcj.ro a luat legătura cu Andi Daiszler, organizatorul și fondatorul festivalului Lights On, pentru a afla mai multe detalii despre eveniment.

De la îndemnul de reducere a propriului consum energetic prin vizitarea atracțiilor, până la transparență energetică, festivalul faimos pentru instalațiile de lumină promite atât opere spectaculoase cât și o soluție plăcută la prețurile mari la energie.

„Tema principală a festivalului este cea a intersecției. Este o temă care abordează contextul actual pe care îl traversăm, din toate punctele de vedere. De la criza energetică, la inflația imensă, la războiul din vecini, toate lucrurile acestea ajung să ne afecteze într-un soi de intersecție. Astfel am abordat această ediție de festival din acest unghi.” , a declarat Andi Daiszler pentru monitorulcj.ro.

Fiecare instalație Lights On va arăta consumul de curent electric

În ceea ce privește transparența energetică, Andi Daiszler ne spune că la fiecare instalație din cadrul Lights On va fi expus consumul de curent electric folosit „pentru a înțelege că e nevoie de foarte puțină energie pentru a crea o mare bucurie”:

„Suntem afectați de percepția asupra crizei energetice, nu neapărat la nivel de țară cât la nivel de continent. Lucrăm cu artiști care vin de afară, unde ei se confruntă mult mai drastic cu criza energetică. De aceea am lansat ediția din acest an într-o notă cât se poate de sinceră și anume am încercat să explicăm tuturor că lumina este mai mult decât doar energie. Aici dezvoltăm cumva sensul acestei expresii prin amplasarea consumului de curent electric al fiecărei instalații la locul expozițional tocmai pentru a întelege că e nevoie de foarte puțină energie electrică pentru a crea o mare bucurie.

Consumul nostru de energie calculat pe toate instalatiile însumate este undeva la 3,5 kw/h. Acesta e consumul mediu al unui apartament în care stau 4 oameni care fac diferite activității cotidiene. Invitația noastră este de a ieși din casă, de a stinge lumina și de a te bucura de instalațiile de lumină împreună cu alți privitori”, mai spune, pentru monitorulcj.ro, Daiszler.

Lights On - potrivit pentru o plimbare relaxantă de seară

Totodată, inițiatorul proiectului face un îndemn la mișcare. El îi învită pe clujeni la festivalul de lumini Lights On și se așteaptă ca aceștia să circule pe jos, cu bicicletele sau cu mijloacele de transport în comun.

Organizatorii se așteaptă la un număr „cât se poate de mare” de participanți care să aprecieze efortul lor de a transforma orașul într-o „mare galerie de artă contemporană”:

„Ne așteptăm la un număr cât se poate de mare de spectatori. Lights On este un motiv inedit de iesit din casă indiferent de cât de tristă e vremea, cat de rece este afară sau cât de mult plouă. Instalațiile de lumină atrag privirile, ne atrag pe noi ca oameni într-o manieră foarte puternică. Ne așteptăm ca publicul să vină, să vadă instalațiile expuse în mai multe zone din oraș.

Ne așteptăm ca oamenii să fie responsabili, să circule pe jos, cu bicicletele, cu mijloacele de transport în comun pentru că nu au nevoie de mașini, instalațiile sunt destul de apropiate una de cealaltă pentru o plimbare relaxată de seară. E un motiv numai bun de a face pași, că tot suntem în plin Walking Month. Așadar sperăm că oamenii vor aprecia efortul nostru de a transforma orașul într-o mare galerie de artă contemporană și de a-l alinia la standardele de evenimente dedicate instalațiilor de lumină similare cu ale celorlalte țări europene. ”

Atracțiile Principale la Lights On

„Pentru cei care nu au văzut Museum of the Moon, va fi una dintre atracțiile principale ce revin în cadrul festivalului. Mereu a fost o atracție magnetică pentru public. Locația o favorizează foarte mult, proporțiile par să lucreze creșterea vizibilității și atractivității instalației.

O instalație inedită festivalului este Diva, a lui Thomas Voillaume. O sculptură de 3,5m înălțime, această siluetă pare îngropată în pământ. Asupra ei un proiector va reda imagini fascinante”, a mai precizat Daiszler.

Festivalul își va deschide porțile în data de 18 noiembrie.

