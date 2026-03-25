UBB Cluj, din nou cea mai bine profilată universitate românească în clasamentul britanic QS pe domenii universitare

UBB Cluj a fost aleasă și în 2026 cea mai bine profilată universitate românească din prestigiosul clasament britanic QS al domeniilor și specializărilor universitare.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este și în acest an cea mai bine profilată universitate românească din prestigiosul clasament britanic QS al domeniilor și specializărilor universitare în anul 2026, lansat miercuri, 25 martie 2026.

Potrivit informațiilor date publicității, UBB a fost inclusă în 11 domenii academice, numărul lor fiind în creștere față de anii trecuți (7 domenii în anul 2024, 8 domenii în anul 2025). De asemenea, domeniul Teologie și studii religioase și ale divinității a fost inclus pentru prima dată în acest clasament, în intervalul 101-150. În 7 dintre cele 11 domenii incluse în clasament, UBB se situează, singură sau alături de o altă universitate, pe prima poziție la nivel național.

Clasamentul poziționează UBB în intervalul 401-500 (prima poziție la nivel național) în ceea ce privește domeniul Arte și științe umaniste, cele mai bine cotate specializări fiind, alături de Teologie și studii religioase și ale divinității: 101-150, Lingvistică (251-300) și Limbi moderne (251-300).

Domeniul Științe sociale al UBB se situează pe poziția 394 (prima la nivel național), specializarea Business și Management fiind încadrată în intervalul 451-500 (pe locul 1 în România, alături de ASE), Economie și Econometrie – în intervalul 351-400 (pe locul 1 în România, alături de ASE), respectiv Studii internaționale și politice – în intervalul 301-400 (pe locul 1 în România, alături de Universitatea din București).

Specializarea Psihologie, încadrată în domeniul de studiu Științele vieții și medicină, ocupă poziția 251-300, prima la nivel național.

O poziționare onorabilă, prima la nivel național, alături de Universitatea din București, este deținută și de domeniul Științele naturii (501-550), specializarea Matematică fiind inclusă între pozițiile 201-250, în vreme ce specializarea Fizică și astronomie se situează în intervalul 501-550 al clasamentului, în ambele cazuri, UBB ocupând primul loc între universitățile din România.

Specializările Informatică și Inginerie chimică ocupă pozițiile 701-750, respectiv 401-450.

Rectorul Daniel David: „UBB are și alte domenii academice de vârf vizibile”

„Mă bucur că UBB este din nou cea mai profilată universitate românească în clasamentele academice internaționale. Această performanță - UBB clasificată în 11 domenii este cea mai bună performanță academică a Universității noastre de când se face acest clasament. Salut includerea pentru prima dată a domeniului teologie! De asemenea, în clasamentul public și în analiza specifică trimisă de QS, remarc prezența stabilă a domeniilor clasice ale UBB – științe umaniste, sociale și ale naturii – și emergența celor mai noi, pe care le-am dezvoltat/introdus în primul (inginerie & tehnologie) și al doilea mandat (științele vieții și medicale) ca rector al UBB. Dar, așa cum am mai spus, rankingurile academice sunt doar orientative („proxy”) pentru diverse comparații, fără să acopere comprehensiv întreaga activitate a unei universități – în acest sens, UBB are și alte domenii academice de vârf, vizibile în alte rankinguri care includ alt set de indicatori, iar în evaluările mai complexe a obținut statutul „world-class”, și anume Universitate de cinci stele (QS STAR). În general, rankingurile pe domenii capătă relevanță mai crescută, deoarece se adaptează mai mult specificului fiecărui domeniu, lucru important pentru o universitate comprehensivă ca UBB”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

CITEȘTE ȘI: