Admiterea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 2026 – oferta educațională și facilități pentru candidați

În anul universitar 2026-2027, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) scoate la concurs 5.098 de locuri la nivel de licență și 3.194 de locuri la programe de masterat, la cele peste 190 de programe de studii desfășurate în limba română și în limbi de circulație internațională, acoperind o gamă largă de specializări tehnice și interdisciplinare.

Pentru studiile universitare de licență, dintre cele 5.098 de locuri disponibile, 3.585 sunt finanțate de la bugetul de stat, iar 1.513 sunt cu taxă. În ceea ce privește studiile de master, din totalul celor 3.194 de locuri disponibile, 1.898 sunt la buget, iar 1.296 sunt la taxă.

Oferta academică, aliniată domeniilor de vârf în tehnologie, inginerie și științe aplicate, acoperă o gamă extinsă de programe de studiu, dezvoltate în cadrul celor 12 facultăți, dintre care 9 în Cluj-Napoca și 3 în Baia Mare, precum și în cele 4 extensii universitare din Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău.

În spiritul promovării echității și incluziunii, UTCN alocă, la nivel de licență, 80 de locuri speciale pentru absolvenții din mediul rural, 5 locuri pentru candidații de etnie romă, precum și 25 de locuri dedicate tinerilor proveniți din sistemul de protecție socială și candidaților cu dizabilități. Pentru programele de master, universitatea pune la dispoziția celor interesați un loc pentru candidații de etnie romă și 25 de locuri pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție socială și pentru cei cu dizabilități.

UTCN alocă 5 locuri pentru pregătirea viitorilor angajați ai Serviciului Român de Informații, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare și al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, la solicitarea Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”. Totodată, 13 locuri bugetate sunt alocate candidaților care se pregătesc pentru o carieră militară. Aceștia pot urma studiile Facultății de Construcții sau ale Facultății de Automatică și Calculatoare.

Înscrierea online

Înscrierea la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se realizează online, în perioada 13-18 iulie, printr-un proces simplu și eficient, care permite scanarea documentelor și încărcarea acestora în platforma dedicată admiterii la studii de licență, https://admitereonline.utcluj.ro.

Platforma centralizează informațiile esențiale despre fiecare program de studii: documentele necesare, calendarul admiterii, competențele dobândite, oportunitățile de mobilitate și internship, precum și parteneriatele cu mediul economic. Candidații pot aplica la oricâte comisii de admitere doresc, achitând o singură taxă de 400 de lei.

Pentru cei care nu dispun de acces la internet sau care doresc asistență directă, la sediul fiecărei facultăți vor funcționa puncte de consiliere, unde candidații vor fi ghidați pas cu pas în procesul de înscriere.

Cazare gratuită în perioada examenelor

Candidații înscriși la sesiunea de admitere din iulie 2026 pot beneficia de cazare gratuită în campusul studențesc Observator dacă susțin proba scrisă la matematică, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, sau proba de desen, în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism. De această facilitate beneficiază și însoțitorii candidaților.

Pentru a rămâne la curent cu toate noutățile legate de sesiunea de admitere 2026, vă invităm să urmăriți canalele oficiale de comunicare ale universității: