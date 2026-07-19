EXCLUSIV | Adi Despot, Vița de Vie la Electric Castle: „Cred că este cel mai bun setlist pe care l-am avut vreodată!”

În anul în care Vița de Vie aniversează 30 de ani de activitate, trupa pregătește un concert special la Arenele Romane, dar și un show intens pentru publicul de la Electric Castle.

Adi Despot vorbește despre cei 30 de ani de Vița de Vie și proiectele care urmează. | Foto: Andrei APOLZAN

În anul în care marchează trei decenii de activitate, Vița de Vie se pregătește pentru două momente importante: un concert aniversar la Arenele Romane și un show exploziv pe scena Electric Castle.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru monitorulcj.ro, Adi Despot a vorbit despre aniversarea formației, readucerea în atenția publicului a primului album, proiectul său solo și despre noul single al trupei.

„Cred că este cel mai bun setlist pe care l-am avut vreodată”

Valentina Prelipcean: Anul acesta împliniți 30 de ani de activitate, iar peste doar o săptămână veți urca pe scena Arenelor Romane. Ce ați pregătit pentru concertul de la Electric Castle? Vom auzi un setlist care trece prin toate etapele trupei sau veți pune accentul pe piesele mai noi?

Adi Despot: Este un setlist-rachetă pe care îl avem la Electric Castle. Cred că este cel mai bun setlist pe care l-am avut vreodată. Ne pare rău că nu avem decât o oră, dar mai sunt și alții, cum se spune. O să fie un set bombă, începe și se termină într-o clipă, atât de intens va fi.

Pentru concertul de la Arenele Romane este altceva, pentru că este propria noastră producție și avem foarte mult timp la dispoziție. Acolo putem să trecem prin fiecare etapă din istoria Vița de Vie. Vom avea un show de două ore și chiar riscăm să depășim puțin timpul. Dacă primim o amendă pentru că sărbătorim 30 de ani alături de oamenii care ne-au fost aproape atâta timp, cred că merită.

Privind spre aniversarea celor trei decenii de existență, trupa a făcut recent un gest simbolic: a publicat online primul album din carieră, lansat în 1997.

Adi Despot: „Ne interesează să facem muzică ce ne reprezintă 100%”. | Foto: Andrei APOLZAN

„Rareori ne uităm în urmă”

V.P.: Recent ați publicat online primul vostru album, cel din 1997. Cum a fost să readuceți în atenția publicului materialul cu care a început totul? V-a făcut să priviți altfel parcursul trupei?

Adi Despot: Noi am fost întotdeauna orientați către viitor. Ne-au interesat mereu următoarele albume, următoarele melodii, următoarele concerte și următoarele producții. Foarte rar ne uităm în spate.

Când am făcut-o de data aceasta, am realizat că primul nostru album, Rahova, nu era disponibil în format digital. Exista doar pe casetă.

Din fericire, noi am început să înregistrăm în bucătăria mamei lui Pupu, lângă Gara de Nord. Și, printre tacâmuri și cuțite, s-a găsit masterul original al albumului. Nu am modificat absolut nimic. Nu l-am remasterizat și nu am încercat să-l facem să sune ca în 2026. L-am încărcat exact așa cum era.

În felul acesta, toată discografia Vița de Vie este acum disponibilă în format digital.

În paralel cu proiectele trupei, Adi Despot explorează și un drum artistic personal.

Trupa Vița de Vie sărbătorește 30 de ani de carieră. | Foto: Andrei APOLZAN

„Rădăcina mea este un om cu o chitară”

V.P.: Ai lansat recent „Lorelai”, un single solo cu un sound acustic. Te tentează ca pe viitor să dezvolți mai mult această direcție sau ai vrea să experimentezi și alte stiluri, poate chiar o zonă mai electronică?

Adi Despot: Sigur că da. Am hotărât ca anul acesta, care este o bornă foarte importantă pentru mine, să mă întorc la rădăcini. Rădăcina mea este un om cu o chitară. Asta am fost încă din liceu. Aveam mai degrabă o chitară în spate decât un ghiozdan și cântam tot timpul.

Așa a apărut proiectul solo. Primul single este Lorelai, iar al doilea se numește Om la loc. Piesa este deja gata, iar săptămâna viitoare voi filma videoclipul.

Face parte din același concept – un om cu o chitară. Conține multe elemente electronice, însă convenția proiectului rămâne aceeași: o singură voce și o singură chitară. Din fericire, noi, chitariștii, avem suficiente pedale care pot recrea foarte multe sonorități.

Abia aștept să ascultați și această piesă. Mi se pare extraordinară și nici măcar nu pot să o încadrez într-un gen muzical.

În timp ce primul album privește spre începuturile formației, Vița de Vie pregătește deja un nou capitol.

Adi Despot, solistul trupei Vița de Vie. | Foto: Andrei APOLZAN

„Singurul lucru care ne interesează este să ne surprindem pe noi”

V.P.: Publicarea primului album online pare o privire spre trecut, iar săptămâna viitoare urmează să lansați o piesă nouă. Cum se împacă aceste două direcții? Noul material este mai degrabă o întoarcere la rădăcini sau marchează o nouă dorință de explorare în muzica voastră?

Adi Despot: Luni, pe 20 iulie, vom lansa un nou single, care se numește Somn. Ne-a plăcut foarte mult să lucrăm la el.

Am ajuns într-un punct al carierei în care singurul lucru care ne interesează este să ne surprindem pe noi și să facem muzică ce ne reprezintă sută la sută, fără să ținem cont de trenduri, curente sau genuri muzicale.

Este o piesă 100% Vița de Vie și conține câte puțin din toate influențele care ne-au plăcut de-a lungul timpului.

La finalul interviului, Adi Despot a explicat ce și-ar dori ca oamenii care descoperă pentru prima dată Vița de Vie la Electric Castle să înțeleagă despre formație.

După trei decenii de activitate, Vița de Vie continuă să experimenteze muzical. | Foto: Andrei APOLZAN

„Nu suntem o formație standard”

V.P.: Dacă cineva vă descoperă pentru prima dată la Electric Castle, care este primul lucru pe care ați vrea să îl știe despre trupă? Și, dacă ar pleca acasă ascultând o singură piesă de-a voastră, pe care i-ați recomanda-o și de ce?

Adi Despot: Mi-aș dori să știe că suntem niște oameni foarte onești, foarte dedicați și extrem de bucuroși că putem face ceea ce facem pe scenă. Cred că este foarte important pentru un muzician profesionist să păstreze aceeași bucurie pe care o avea la începutul carierei, iar asta se vede la fiecare concert al nostru.

Cât despre o singură piesă, nu cred că Vița de Vie poate fi sintetizată într-o melodie. Noi nu am avut jucării când eram mici, iar muzica a devenit jucăria noastră. Ne place să ne jucăm cu ea în toate formele.

Avem partea electrică, partea acustică, partea simfonică. Cântăm reggae, hardcore, pop, hip-hop, rock, metal și multe altele. Pentru noi, muzica este ca un mall în care vrem să ne jucăm cu toate jucăriile de la toate etajele.

Nu suntem o formație standard, iar cine vrea să înțeleagă cu adevărat Vița de Vie ar trebui să asculte mai multe piese din discografia noastră, nu doar una singură.

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