UBB salută adoptarea legii de aderare a României la ELIXIR, infrastructura europeană pentru date și resurse bioinformatice în științele vieții

Universitatea Babeș-Bolyai salută decizia Senatului României din 14 aprilie 2026 de a adopta Legea nr. 128/2026, prin care România aderă la Acordul de Consorțiu ELIXIR.

UBB, implicată în procesul de aderare a României la infrastructura europeană ELIXIR

Conform reprezentanților UBB, ELIXIR este o infrastructură europeană de cercetare care coordonează resurse de date biologice, bioinformatice și computaționale care sunt utilizate în cercetări din domeniul științelor vieții, sănătății, mediului și biotehnologiilor. Prin aderarea la acest consorțiu, comunitatea științifică din România va obține acces la rețele europene de date, standarde comune și expertiză tehnică avansată. Reprezentanții universității au mai transmis că participarea României la ELIXIR creează premise pentru dezvoltarea proiectelor de cercetare internaționale, formarea resursei umane specializate și creșterea vizibilității cercetării românești în Spațiul European al Cercetării.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a declarat că acest demers legislativ a fost inițiat și susținut în anul 2025, pe baza unor inițiative științifice și administrative deja existente la nivel național. El a mai specificat că UBB are o prezență puternică în domeniul științelor vieții, mai ales în sănătate și mediu, amintind de Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății, ca parte a programului strategic UBBMed.

„Ca fost ministru al educației și cercetării am inițiat și susținut direct acest demers legislativ în 2025, pornind de la inițiativele anterioare științifice și administrative naționale, înțelegând atât rolul său științific, cât și relevanța strategică pentru țară. Ca rector UBB, știu că Universitatea noastră are o componentă majoră de științele vieții, cu implicații directe și pentru sănătate și mediu. Spre exemplu, cea mai tânără facultate a Universității noastre, Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății, creată în concordanță cu programul strategic UBBMed, s-a născut tocmai la interfața cu științe vieții. Așadar, aderarea la ELIXIR este și pentru mine un dublu succes, atât ca ministru, cât și ca rector, dar ceea ce este mai important este că această aderare este un pas important în dezvoltarea acestor direcții majore în țară și mă bucur că UBB este parte strategică a acestui demers”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

