Mircea Abrudean: „PNL are nevoie, mai mult ca oricând, de un congres care să reconfirme păstrarea direcției modernizatoare”

Partidul Național Liberal are nevoie, mai mult ca oricând, de un congres care să reconfirme păstrarea direcției modernizatoare din ultimul an, a declarat, vineri, președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean: „PNL are nevoie, mai mult ca oricând, de un congres care să reconfirme păstrarea direcției modernizatoare”| Foto: Alex Micsik - Agerpres

Consiliul Național al PNL se reunește, vineri după-amiază, pentru convocarea Congresului extraordinar al partidului duminică.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a arătat că partidul își stabilește singur conducerea.

Mircea Abrudean: „PNL are nevoie, mai mult ca oricând, de un congres care să reconfirme păstrarea direcției modernizatoare”

„Partidul Național Liberal are nevoie, mai mult ca oricând, de un Congres care să reconfirme că păstrăm direcția modernizatoare din ultimul an și că nu ne abatem de la acest drum. Democrația internă este soluția la care trebuie să apelăm în astfel de momente. În același timp, să respingem orice tentativă de influențare din exterior”, a scris liberalul clujean Mircea Abrudean într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a adăugat că PNL își stabilește singur conducerea și direcția politică, nu există altă cale și va ieși mai puternic după Congresul extraordinar de duminică.

Vineri, Consiliul Național al PNL va decide cu privire la convocarea Congresului extraordinar al partidului, duminică, 21 iunie.



Premierul desemnat, Adrian Veștea, prim-vicepreședintele al PNL, și-a anunțat intenția de a candida la congresul partidului pentru funcția de președinte și a solicitat amânarea cu o săptămână a forumului de conducere.

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