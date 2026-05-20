Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Programul SAFE trebuie să întărească apărarea României, nu doar bilanțurile marilor companii străine”

Deputatul Remus Lăpușan (PSD) a transmis un mesaj clar, în Parlament, cu privire la importanța programului SAFE, instrument european ce poate contribui decisiv la consolidarea capacității de apărare a României. „Investițiile în apărare nu mai sunt o opțiune”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Programul SAFE trebuie să întărească apărarea României, nu doar bilanțurile marilor companii străine"

În cadrul unei declarații politice susținute în plenul Camerei Deputaților cu privire la Programul SAFE, deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a semnalat necesitatea unui asemenea instrument european pentru siguranța cetățenilor și pentru poziționarea României în cadrul parteneriatelor euroatlantice.

Programul SAFE reprezintă o oportunitate reală, însă trebuie să fim conștienți că vorbim despre un mecanism bazat pe împrumuturi, nu pe fonduri nerambursabile, a precizat deputatul Remus Lăpuașn în intervenția sa:

„Aceste sume vor trebui rambursate de România pe termen lung, iar modul în care sunt utilizate devine esențial. Deciziile luate astăzi vor avea impact nu doar asupra securității, ci și asupra economiei românești în anii următori”, a declarat parlamentarul social-democrat.

Transparență în abordarea fondurilor SAFE

În acest context, deputatul Remus Lăpușan consideră că întrebările apărute în spațiul public privind distribuirea fondurilor, concentrarea contractelor și implicarea industriei românești sunt legitime și trebuie tratate cu seriozitate.

„Transparența nu reprezintă un obstacol, ci o condiție pentru încredere, mai ales atunci când discutăm despre sume importante angajate în numele cetățenilor”, a mai spus Remus Lăpușan.

Deputatul a semnalat importanța unei analizle a modelului oferit de alte state europene care utilizează astfel de programe: există exemple în care investițiile în apărare au fost corelate cu dezvoltarea industriei naționale, transfer de tehnologie și crearea de locuri de muncă. În aceste cazuri, beneficiile nu se limitează la consolidarea securității, ci se extind și asupra economiei, generând valoare pe termen lung.

„România are capacități industriale, specialiști și potențial de dezvoltare care trebuie valorificate. Obiectivul trebuie să fie acela ca o parte cât mai mare din aceste resurse să se întoarcă în economia națională, prin producție locală, parteneriate și investiții durabile. Nu putem rămâne doar în postura de cumpărător, în timp ce alte state își consolidează avantajele economice”, a adăugat deputatul Remus Lăpușan.

Necesitatea clarificării publice a criteriilor de atribuire a contractelor, a modului în care au fost selectați furnizorii și a măsurii în care industria românească poate participa efectiv la aceste proiecte reprezintă aspecte esențiale, notează parlamentarul social-democrat.

„Nu discutăm dacă trebuie să investim în apărare, acest lucru este evident, ci dacă România reușește să transforme aceste investiții într-un avantaj economic real.

Programul SAFE trebuie să contribuie nu doar la întărirea capacității de apărare, ci și la dezvoltarea economiei naționale, la crearea de locuri de muncă și la consolidarea industriei românești. Este o responsabilitate majoră să folosim aceste resurse în mod eficient, astfel încât beneficiile să fie resimțite direct în economia și în societatea românească”, a punctat Remus Lăpușan (PSD Cluj) în intervenția susținută în Parlament.

România este parte a programului european SAFE (Security Action For Europe), beneficiind de a doua cea mai mare alocare financiară din cadrul acestui instrument, în valoare de peste 16 miliarde de euro.

