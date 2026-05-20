Kelemen Hunor exclude un guvern minoritar format din UDMR și PSD: „Nu vrem, nu se poate”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că exlude varianta ca partidul pe care îl conduce să formeze un guvern minoritar alături de PSD.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat, marți, 19 mai 2026, că nu există posibilitatea creării unui Guvern minoritar PSD din care să facă parte UDMR, „linia roșie" fiind AUR.

Kelemen Hunor: Nu putem fi la mâna celor de la AUR

Întrebat la Digi 24 dacă ia în calcul posibilitatea unui Guvern minoritar PSD din care să facă parte și UDMR, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu există. Nu se poate. Nu vrem, nu se poate. (...) Eu de săptămâna trecută spun că nu există aceasta soluție, nu există această posibilitate. Văd că reapare de fiecare dată. Spun și astăzi: nu există această posibilitate”.

El a precizat că nu a fost contactat de cei de la PSD pentru a discuta pe acest subiect.

„Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliții care a fost dată jos de PSD și de AUR. Logic, nu pot să mă trezesc pe partea cealaltă cu AUR. Nu PSD e problema cea mai mare. Deci nu există această posibilitate, că asta ar însemna că eu sunt alături de cei care au dărâmat Guvernul din care am făcut și facem parte și în acest moment. Plus, la noi există o linie roșie - AUR. Eu nu pot să trec peste asta. Nici măcar nu ajung să discut condițiile PSD-ului sau să discut o formare a unei coaliții minoritare. Plus, dacă ar fi o astfel de soluție, asta ar însemna că ești la mâna celor de la AUR. Nu se poate, nu pot accepta eu așa ceva”, a arătat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, „PSD a arătat că există o majoritate când a dărâmat Guvernul, de 281 de voturi”.

„Ok, nu o să fie 281, să fie 240, 234, ca să fim la limită. Dar tot doar cu AUR se poate aduna această majoritate, nu se poate altfel. (...) Președintele, cel puțin, cum am înțeles eu din declarațiile președintelui, a spus că nu dorește o majoritate în spatele căreia e AUR. E o poziționare corectă, din punctul meu de vedere. Sigur, eu accept că există și alte abordări legitime sau corecte din punct de vedere matematic, politic eu nu pot să accept”, a subliniat Kelemen Hunor.

El acceptă că un Guvern minoritar ar putea fi o soluție pentru România, dar cu „o susținere transparentă din Parlament și acceptabilă”.

„Asta ce înseamnă? Ok, nu se poate altceva, atunci se poate merge și pe Guvernul actual minoritar, dar PSD-ul atunci să dea voturile pentru a trece de această perioadă, până anul viitor. Fiindcă PSD-ul împreună cu noi, cu PNL, cu USR, am fost de acord cu proiectul de guvern, cu programul de guvern și am muncit pentru a pune în aplicare acel program până acum două, trei săptămâni, când a fost dat jos Guvernul Bolojan. Deci pentru PSD nu este ceva nou. Eu înțeleg că nu se mai poate, nu mai vor, e de înțeles, nu vreau să comentez în niciun fel, dar atunci să dai o mână de ajutor nu pentru PNL, nu pentru UDMR, ci pentru a atinge jaloanele și pentru a atrage fondurile și pentru a ajuta societatea românească, până la urmă”, a spus liderul UDMR.

Întrebat dacă un astfel de Guvern ar putea să fie condus în continuare de Ilie Bolojan, el a răspuns: „Asta nu se va putea, cred eu, fiindcă a fost dat jos cu 281 de voturi. Și nu poți să pui PSD-ul în situația în care să voteze peste trei săptămâni ceea ce a dat jos. Aici trebuie să înțeleagă și alții că nu merge, indiferent cât de mult dorim, vrem, nu merge. Nu se poate. Cum nici PSD-ul nu poate dicta PNL-ului cine să fie premier. Nu se poate, că din afara PNL-ului nu poți să spui tu cine să fie premierul propus de PNL. Nu se poate accepta așa ceva. Asta înseamnă că tu ai distrus sau ai atacat autonomia unui partid cu care ești la guvernare, ai fost în guvernare, deci nu se poate. Din ambele părți trebuie o recalibrare a pozițiilor, o flexibilizare a pozițiilor”.

Soluția propusă de Kelemen Hunor

În opinia sa, cea mai bună soluție este, „dacă la prima încercare nu reușește un premier să obțină majoritate, la a doua încercare, fiecare mai flexibilizează pozițiile și se caută un premier - o personalitate care are capacitatea de a aduna aceste voturi din PNL, USR, PSD, UDMR, minorități, așa cum a fost”.

„Și nu trebuie să ne gândim că mergem împreună până în 2028. Probabil că trebuie să ne gândim să mergem până în martie, aprilie anul viitor, să adoptăm bugetul undeva prin octombrie, noiembrie, înainte de decembrie și să pornim țara spre 2028 cu toate investițiile și cu toate proiectele puse pe masă. Și dacă nu funcționează coaliția mai departe, ok, se poate regândi o variantă pentru următoarea perioadă. De aceea spuneam că s-ar putea să fim nevoiți să mergem din etapă în etapă”, a transmis președintele UDMR.

