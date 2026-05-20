Deszăpezire dificilă pe Transfăgărășan. Când va fi „curățat” drumul?

Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat că deszăpezirea pe cel mai spectaculos drum din România, Transfăgărășan (DN7C), a ajuns în punctul cel mai dificil.

Deszăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil

„Deszăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în punctul cel mai dificil: pe cel mai mare culoar de avalanșă pe traseu”, a anunțat DRDP Brașov, marți, 19 mai 2026, pe pagina de Facebook a instituției, unde a publicat un clip video cu acțiunile de deszăpezire.

Când va fi deszăpezit drumul?

Potrivit DRDP Brașov, în acea zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți.

„Cu toate acestea avansăm într-un ritm susținut prin nămeți, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie (2026 - n. red.)”, a conchis DRDP Brașov.

