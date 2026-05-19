Bărbat cercetat pentru agresiune sexuală în Spania, prins la Dej în baza unui mandat european de arestare

Un bărbat de 40 de ani din municipiul Dej, urmărit internațional de autoritățile spaniole pentru agresiune sexuală și vătămare corporală, a fost depistat de polițiștii clujeni în baza unui mandat european de arestare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, bărbatul a fost găsit luni, 18 mai, în jurul orei 14:15, în urma unor activități informativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Dej.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au stabilit că pe numele acestuia fusese emis, la data de 26 martie 2026, un mandat european de arestare de către autoritățile spaniole.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală și vătămare corporală.

După depistare, acesta a fost condus la sediul Poliției municipiului Dej, urmând să fie predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale pentru punerea în aplicare a măsurilor legale.

Activitățile au beneficiat de sprijinul structurilor de investigații criminale și cooperare internațională.

