Comunicat de presă CTP Cluj-Napoca - Reconfigurarea traseului liniei metropolitane M24

Reconfigurarea traseului liniei metropolitane M24

Primăria Comunei Florești, împreună cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., informează publicul călător că, începând cu data de 22.05.2026, linia metropolitană M24 va fi reconfigurată pentru a asigura accesul călătorilor către partea de nord-vest a comunei, precum și către noul complex comercial URBANO Shopping & Living.

Noul traseu al liniei M24

Tur:

Calea Florești – stațiile: Taberei, Calea Florești, Nodul N Nord – strada Avram Iancu Florești – stațiile: Metro Nord, Oncos Nord, Someșului, Iuliu Hossu, Primăria Florești, IL Milanese, Iazului, Ferma 9 Nord – DN1/E60 – stația Urbano, situată în incinta URBANO Shopping & Living.

Retur:

Stația Urbano – din incinta URBANO Shopping & Living – strada Avram Iancu Florești – stațiile: Ferma 9 Sud, Zambilelor, Cuza Vodă, Primăria Florești Sud, Complex Florești, Poligonului, Oncos Sud, Auto Transilvania, Metro Sud, VIVO Sud – Calea Florești – stațiile: Ciobanului și Piața Flora.

Programul de circulație va putea fi consultat pe site-ul oficial al CTP Cluj-Napoca, precum și în aplicația de mobilitate urbană Tranzy.

Menționăm faptul că Primăria Comunei Florești va monitoriza permanent desfășurarea transportului public pe liniile care deservesc comuna, iar programele de circulație, precum și alte facilități de mobilitate, vor fi adaptate în funcție de gradul de încărcare al mijloacelor de transport și de cerințele publicului călător.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.